Salpate con Return to Monkey Island per PC e Mac finché potete: su Instant Gaming costa ancora quanto un caffè

Se volete ritornare sui mari dei Caraibi in compagnia di Guybrush Threepwood, Instant Gaming continua a proporre Return to Monkey Island per PC e Mac in versione Steam con un taglio di prezzo imponente. Sullo store digitale il costo base parte da 1,09€ netti, a cui fa riferimento lo sconto del 96% pubblicizzato sul prezzo esentasse. Calcolando l'aggiunta dell'IVA al 22%, l'importo totale saldato al momento del pagamento diventa di 1,33€. Confrontando questa cifra con il prezzo di listino ufficiale di 25,00€, il denaro che rimane nelle vostre tasche è pari a 23,67€, traducendosi in un risparmio reale di circa il 94,7%. Potete fare riferimento al box qui sopra o al link dedicato verso il negozio di key per procedere al riscatto della chiave e aggiungere immediatamente il gioco alla vostra libreria Steam.

Il ritorno di Ron Gilbert: gameplay e specifiche della versione Steam

Return to Monkey Island segna il ritorno diretto del creatore Ron Gilbert alla guida della serie, riprendendo le vicende narrative da dove si erano interrotte al termine del secondo capitolo classico. La trama vi mette nuovamente nei panni del temerario pirata Guybrush Threepwood, deciso a scoprire il vero segreto di Monkey Island mentre affronta la concorrenza del suo arcinemico LeChuck e di una nuova generazione di capi pirata. Il gioco rinnova le meccaniche tradizionali dell'avventura grafica punta e clicca introducendo un'interfaccia contestuale semplificata, la gestione dell'inventario tramite trascinamento e un libro degli indizi integrato per superare i rompicapo più complessi senza bloccare l'avanzamento della storia.

Il comparto visivo adotta lo stile artistico illustrato curato da Rex Crowle, affiancato dalle voci storiche dei personaggi e da una colonna sonora orchestrata dagli autori originali. Il codice sblocca la versione nativa compatibile sia con sistemi Windows PC sia con macOS su Steam, includendo la sincronizzazione dei salvataggi in cloud, i traguardi e il supporto per i comandi da mouse, tastiera o controller. Qui trovate la nostra recensione del gioco.