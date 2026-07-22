Return to Monkey Island costa quanto un caffè su Instant Gaming per una ricarica di risate piratesche

Tornare nei Mari del Sud insieme al mitico Guybrush Threepwood per svelare una volta per tutte il vero segreto di Monkey Island continua a costare pochissimo su Instant Gaming. Return to Monkey Island, il capitolo che ha segnato il clamoroso ritorno dei padri fondatori della saga , subisce un taglio di prezzo superiore al 90% rispetto al listino italiano originale di 25,00€. La chiave Steam per PC e Mac viene infatti offerta sul portale a soli 1,09€ al netto delle imposte. Applicando la canonica aliquota IVA del 22% al momento del saldo nel carrello, il costo finale definitivo raggiunge la cifra di appena 1,33€ IVA inclusa. Questo corrisponde a un risparmio effettivo del 94,68% sul prezzo totale comprensivo di tasse. Potete riscattare la vostra copia cliccando sul box informativo presente in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Il ritorno del creatore originale Ron Gilbert

Sviluppato dallo studio Terrible Toybox e pubblicato da Devolver Digital in collaborazione con Lucasfilm Games, Return to Monkey Island riprende il filo del discorso narrativo interrotto decenni fa da Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, integrando e rispettando al contempo l'evoluzione dell'intero franchise. La storia si apre con un maturo Guybrush che ripercorre le sue rocambolesche memorie, spinto dal mai sopito desiderio di scoprire cosa si nasconda davvero nel cuore dell'isola più famosa dei videogiochi. La sua ennesima ricerca lo porterà a rivisitare Mêlée Island, ormai finita sotto il controllo di una nuova generazione di giovani e spietati capi pirata guidati da Capitan Madison, riallacciando i contatti con personaggi storici come l'amata Elaine Marley, il bizzarro venditore Stan e l'inseparabile nemesi di sempre, il pirata non-morto LeChuck.

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Dal punto di vista del gameplay, l'opera reinterpreta con maestria le dinamiche tradizionali dell'avventura grafica mantenendo intatte la proverbiale ironia e la brillantezza dei dialoghi a scelta multipla. Le interazioni con l'ambiente sono rese estremamente fluide grazie a un'interfaccia moderna e reattiva, affiancata da un pratico taccuino degli appunti e da un sistema di aiuti integrato per chi desidera un supporto nei rompicapi più complessi. Sotto il profilo visivo, il gioco sfoggia l'espressiva e audace direzione artistica curata da Rex Crowle, valorizzata dalle evocative musiche composte dai maestri storici della serie.

Spendere poco più di un euro per vivere il capitolo più intimo, nostalgico e inaspettato di una delle saghe più iconiche di tutti i tempi rappresenta un'occasione imperdibile per ogni amante delle grandi avventure d'ingegno.