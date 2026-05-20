Return to Monkey Island in sconto su Instant Gaming: il ritorno della saga al prezzo di un caffè

Return to Monkey Island ha segnato il ritorno di una delle saghe più riconoscibili della storia del genere adventure. Il titolo riprende lo spirito classico della serie con un'impostazione moderna, mantenendo dialoghi, enigmi e humor come elementi centrali dell'esperienza. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. La versione PC & Mac (Steam) di Return to Monkey Island ha un prezzo di listino pari a 25 euro IVA inclusa. In promozione è disponibile a 1 euro IVA esclusa, per un prezzo totale che sale fino a 1,22€ con l'IVA italiana.

Il ritorno di un’icona delle avventure punta e clicca

Return to Monkey Island è il ritorno della storica serie creata da Ron Gilbert: riprende la storia di Guybrush Threepwood e chiude idealmente il cerchio narrativo iniziato con i capitoli classici. Il gioco mantiene la struttura tipica delle avventure punta e clicca: enigmi, dialoghi brillanti e una forte componente narrativa. Il tutto aggiornato poi con uno stile visivo moderno e un sistema di interfaccia più accessibile, che non snatura lo spirito originale.

Uno degli elementi più riusciti è l'equilibrio tra vecchio e nuovo. I fan ritrovano personaggi iconici, ambientazioni familiari e il classico umorismo della serie, mentre i nuovi giocatori possono avvicinarsi senza difficoltà grazie a una struttura più fluida e meno punitiva. Tra enigmi intelligenti e situazioni surreali, l'avventura riesce a mantenere un ritmo costante, con una durata complessiva che si aggira intorno alle 10-15 ore.

A questo prezzo è difficile trovare un'offerta più conveniente, e rappresenta uno dei modi più economici per recuperare un'avventura narrativa di alto livello. Qui la nostra recensione.