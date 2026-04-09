3

Return to Monkey Island crolla a 1€ su Instant Gaming, un prezzo assurdo per un grande classico moderno

Su Instant Gaming è disponibile una promozione che porta Return to Monkey Island a un prezzo simbolico: un'occasione da non perdere se si amano i classici punta e le avventure di Guybrush Threepwood.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   09/04/2026
Retunr to Monkey Island
Return to Monkey Island
Return to Monkey Island
News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione decisamente fuori scala su Return to Monkey Island, proposto a 1€ (IVA esclusa) grazie a uno sconto che sfiora il 96% rispetto al prezzo originale. Si può acquistare a questo link o tramite il box qua sotto. La key è riscattabile su Steam ed è compatibile con PC e Mac. Dopo l'acquisto, il codice viene inviato rapidamente ed è pronto per essere attivato sulla piattaforma Valve. Parliamo di un prezzo abbastanza raro anche per il mercato delle key, che rende il titolo praticamente un acquisto immediato per chiunque abbia anche solo un minimo interesse per le avventure grafiche.

Il ritorno di una saga storica

Return to Monkey Island segna il ritorno della storica serie creata da Ron Gilbert, riprendendo la storia di Guybrush Threepwood e chiudendo idealmente il cerchio narrativo iniziato con i capitoli classici. Il gioco mantiene la struttura tipica delle avventure punta e clicca, con enigmi, dialoghi brillanti e una forte componente narrativa. Il tutto è stato aggiornato con uno stile visivo moderno e un sistema di interfaccia più accessibile, senza snaturare lo spirito originale.

Uno degli elementi più riusciti è l'equilibrio tra vecchio e nuovo. I fan ritrovano personaggi iconici, ambientazioni familiari e il classico umorismo della serie, mentre i nuovi giocatori possono avvicinarsi senza difficoltà grazie a una struttura più fluida e meno punitiva. Tra enigmi intelligenti e situazioni surreali, l'avventura riesce a mantenere un ritmo costante, con una durata complessiva che si aggira intorno alle 10-15 ore.

La Deluxe Edition di Ghostwire: Tokyo è scontatissima su Instant Gaming, tuffati in una versione di Tokyo molto inquietante La Deluxe Edition di Ghostwire: Tokyo è scontatissima su Instant Gaming, tuffati in una versione di Tokyo molto inquietante

Nel complesso, a questo prezzo è difficile trovare un'offerta più conveniente: anche senza essere fan della saga, si tratta di uno dei modi più economici per recuperare un'avventura narrativa di alto livello. Qui la nostra recensione.

#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Return to Monkey Island crolla a 1€ su Instant Gaming, un prezzo assurdo per un grande classico moderno