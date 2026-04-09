L'iPhone Air 2 è davvero in programma e arriverà il prossimo anno

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l' iPhone Air 2 si farà nonostante le vendite poco soddisfacenti. Per ora si tratta ancora di indiscrezioni da confermare o smentire successivamente, ma a quanto pare potremo aspettarci anche un iPhone 18e di fascia bassa . Il primo tentativo di Apple con l'Air non si è rivelato particolarmente fruttuoso, soprattutto a causa di alcune limitazioni che risultavano difficili da giustificare rispetto al prezzo elevato. Cosa potrebbe cambiare? Vediamo tutti i dettagli.

Lo smartphone super sottile tornerà nel 2027

A riportare queste informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg, una fonte piuttosto affidabile, ma ovviamente restiamo in attesa di ulteriori novità concrete. Secondo quanto comunicato, Apple ha intenzione presentare ben tre modelli all'inizio del 2027: l'iPhone Air 2 e l'iPhone 18e, insieme alla versione standard dell'iPhone 18. La presentazione dovrebbe avvenire a marzo o aprile del prossimo anno.

Per chi non lo sapesse, Apple ha deciso di riorganizzare la sua lineup, introducendo i prodotti in fasi separate. Quest'anno a settembre toccherà infatti all'iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e all'iPhone Ultra, ovvero il primissimo pieghevole di Apple.

iPhone Air

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo iPhone Air dovrebbe essere dotato del chip A20, una batteria più capiente, una seconda fotocamera posteriore e del sistema di raffreddamento a camera di vapore già adottato dall'iPhone 17 Pro. Si tratterebbe quindi di caratteristiche che renderebbero lo smartphone sicuramente più interessante rispetto alla generazione precedente, dato che l'autonomia e il comparto fotografico erano tra gli ostacoli più grandi. Oltretutto, secondo un informatore su Weibo, Apple starebbe addirittura pensando a un futuro iPhone Air 3.