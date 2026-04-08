Dimenticatevi dell'iPhone Fold: il pieghevole di Apple potrebbe chiamarsi iPhone Ultra

Non era certo che il primo pieghevole di Apple si sarebbe chiamato iPhone Fold ; nuove fonti vicine alla catena di fornitura, infatti, affermano che lo smartphone si chiamerà iPhone Ultra. Si tratta ovviamente di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme ufficiali. Inoltre, nonostante i problemi tecnici emersi dai test pre-produzione, a quanto pare il dispositivo non subirà particolari rallentamenti e debutterà a settembre come previsto.

Il pieghevole si chiamerà iPhone Ultra

Come vi abbiamo anticipato, e secondo quanto riportato dalla testata Android Headlines, fonti vicine alla catena di fornitura hanno suggerito il nome iPhone Ultra anziché iPhone Fold. Era prevedibile, visto che iPhone Fold è sempre stato un nome ipotetico. Secondo quanto riportato da Digital Chat Station su Weibo, Apple ha intenzione di consolidare i modelli Ultra per distinguere i prodotti che superano la categoria "Pro". Ricordiamo infatti che l'uso del nome Ultra è stato già visto su Apple Watch e processori della serie M, nonché per alcune funzionalità premium di CarPlay.

iPhone Ultra (immagine indicativa)

Considerando che il primo pieghevole di Cupertino avrà un prezzo di partenza tra i 2.000 e i 2.500 dollari, il nome "Ultra" lo distinguerebbe dal resto della gamma. Nel frattempo, prima ancora dell'annuncio effettivo, alcuni marchi cinesi si stanno già adattando e stanno pensando di rinominare i propri pieghevoli inserendo le varianti "Ultra", in modo da competere con Apple.