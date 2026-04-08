Pokémon Champions ora è disponibile su Nintendo Switch e Switch 2 assieme al Pacchetto Introduttivo

Come da programma, Pokémon Champions è ora disponibile su Nintendo Switch . Il gioco può essere avviato anche su Nintendo Switch 2 tramite retrocompatibilità ed è già presente un aggiornamento dedicato che migliora la resa grafica sfruttando la maggiore potenza della nuova console. Nel corso dell'anno arriveranno anche delle versioni ad hoc per dispositivi iOS e Android.

Disponibile il bundle con il Pacchetto Introduttivo da 6,99 euro

È possibile scaricare Champions dall'eShop gratuitamente dall'eShop, ma volendo è possibile acquistarlo assieme al Pacchetto Introduttivo al prezzo di 6,99 euro (per il momento solo dall'eShop della console). Il bundle include spazio di archiviazione per 50 Pokémon aggiuntivi, 30 biglietti compagni e 50 biglietti allenamento, utili per facilitare la crescita del proprio team nelle prime fasi. È incluso anche il tema musicale "Battle! (Trainer)" tratto da Pokémon Let's Go, Pikachu! & Eevee!.

A differenza dei giochi principali, Pokémon Champions non propone una regione da esplorare né un'avventura tradizionale: l'esperienza ruota interamente attorno alle Lotte Competitive, Amichevoli e Private. Il team può essere composto trasferendo i propri Pokémon tramite il servizio Pokémon HOME, oppure reclutando nuove creature direttamente nel gioco attraverso il Pascolo Ingaggio, che ogni giorno offre una selezione di Pokémon tra cui scegliere.