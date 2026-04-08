Fuga: Melodies of Steel è in arrivo su dispositivi mobile iOS e Android

Il gioco è disponibile su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC dal 2021, mentre le versioni mobile debutteranno durante il corso della prossima estate . Lo studio giapponese afferma che il sistema di comandi è stato ottimizzato ad hoc per gli smartphone. Inoltre, su mobile saranno inclusi nel prezzo i seguenti extra:

CyberConnect2 ha annunciato che pubblicherà il JRPG strategico Fuga: Melodies of Steel su dispositivi iOS e Android , portando quindi la serie tra le mani di un pubblico potenzialmente più ampio.

Cos'è Fuga: Melodies of Steel?

Fuga: Melodies of Steel è uno strategico con elementi gestionali ambientato nell'universo di Little Tail Bronx, un mondo popolato da personaggi antropomorfi dalle sembianze feline e canine. La storia segue un gruppo di bambini costretti a imbarcarsi a bordo del gigantesco carro armato Taranis per salvare le proprie famiglie, dando vita a un viaggio che alterna momenti di speranza, sacrificio e crescita personale.

Il gameplay combina combattimenti a turni basati sulla gestione delle tre torrette del Taranis con sezioni dedicate alla vita quotidiana dell'equipaggio, in cui è possibile rafforzare i legami tra i personaggi, migliorare l'efficienza del mezzo e prendere decisioni che influenzano il morale del gruppo.

La componente narrativa è centrale: ogni missione porta con sé scelte difficili, rese ancora più intense dalla presenza del Soul Cannon, un'arma devastante che richiede il sacrificio di un personaggio. Questo elemento introduce una tensione costante e spinge il giocatore a ponderare ogni mossa se non vuole perdere nessun compagno, trasformando la strategia in un'esperienza emotiva. L'estetica, a metà tra fiaba e dramma bellico, contribuisce a creare un contrasto potente che caratterizza l'intera avventura.