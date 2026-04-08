Un Link parlante potrebbe rovinare la "magia di Zelda", dice un ex-Nintendo sul film

Una delle caratteristiche storiche di Link, protagonista di The Legend of Zelda, è il suo classico mutismo: è un personaggio che non parla, limitandosi ad ascoltare e reagire, sostanzialmente costruendo la sua comunicazione attraverso le azioni, e il fatto che nel prossimo film di Zelda potrebbe parlare comporta il rischio di rovinare la "magia", secondo l'ex-Nintendo Takaya Imamura.

Non è proprio una persona a caso, considerando che ha lavorato alla serie anche nel ruolo di art director di The Legend of Zelda: Majora's Mask, dunque un veterano che può tranquillamente dire la sua su una serie così importante, e che ha sempre sostenuto la necessità di mantenere un Link che non parla.

Il problema è che la questione dovrà necessariamente essere rivista con il film di The Legend of Zelda, visto che in quel caso Link probabilmente dovrà parlare, considerando la normale narrazione di tale medium.