Cyberpunk 2077 analizzato su PS5 Pro con il nuovo PSSR da Digital Foundry

Digital Foundry ha avuto modo di testare in anticipo le novità e realizzare un'analisi approfondita la riguardo, che potrete visualizzare nel filmato qui sotto. In generale, il lavoro svolto da CD Projekt è stato promosso a pieni voti, con la versione PS5 Pro che si rivela nettamente superiore a quella della console base e personalizzabile in termini di modalità grafiche.

Cyberpunk 2077 oggi riceve un aggiornamento mirato per sfruttare al meglio le caratteristiche e la potenza extra offerta da PS5 Pro , in particolare la nuova versione del PSSR, per offrire una qualità visiva superiore, performance migliori e un utilizzo più massiccio del ray tracing.

Ray Tracing, performance o una via di mezzo

Per Digital Foundry, l'aggiornamento PS5 Pro di Cyberpunk 2077 rappresenta una delle revisioni console più complete mai realizzate per il gioco, introducendo tre modalità grafiche distinte che migliorano sensibilmente qualità visiva e prestazioni.

La novità più ambiziosa è la modalità Ray Tracing Pro, pensata come vetrina tecnica: offre ombre completamente in ray tracing, illuminazione globale più realistica e insegne al neon che illuminano davvero l'ambiente. Anche l'occlusione ambientale RT contribuisce a una scena più credibile. I riflessi RT, invece, sono limitati a vetri e superfici molto lucide, una scelta dettata da esigenze prestazionali. La risoluzione interna si aggira sui 1440p con upscaling PSSR verso il 4K, mentre il frame-rate punta ai 30fps o ai 40fps (a patto di avere uno schermo a 120Hz o superiore).

La modalità RT a 60fps è quella consigliata da CD Projekt RED e rappresenta un'ideale via di mezzo: mantiene le ombre ray traced e i riflessi limitati, ma riduce il carico del Ray Tracing complessivo per garantire un frame-rate più stabile. Anche qui la risoluzione interna è elevata e il PSSR garantisce un'immagine pulita, nettamente superiore a quella ottenibile con l'upscaling tramite FSR2 di AMD, ancora presente come opzione ma ormai superata.

Infine, la modalità performance senza ray tracing permette di superare i 60fps con VRR attivo, arrivando a sfiorare i 90fps nelle aree meno pesanti. L'assenza di RT riduce la fedeltà visiva, ma la maggiore fluidità e il minor input lag la rendono un'opzione interessante per chi privilegia la reattività.

In sostanza, sia chi predilige la qualità visiva che chi preferisce le performance sarà accontentato, grazie alle tre modalità grafiche aggiunte che offrono un certo grado di flessibilità, confermando tra l'altro l'impegno di CD Projekt RED nel supportare il gioco a lungo termine.