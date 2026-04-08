L'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro è disponibile con trailer e dettagli

Come annunciato ieri da CD Projekt RED, è disponibile l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del gioco e presentato con un trailer che fa il punto sulle novità introdotte per l'occasione.
L'update vede infatti l'arrivo di una serie di miglioramenti tecnici che puntano a rendere ancora più coinvolgente l'esplorazione di Night City, grazie a una maggiore fluidità del frame rate, a una qualità visiva superiore e a un'implementazione ancora più completa e convincente del ray tracing.
Grazie anche al supporto della nuova PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), Cyberpunk 2077 metterà a disposizione degli utenti PS5 Pro tre diverse modalità grafiche che consentiranno loro di adattare l'esperienza in base alle loro preferenze, enfatizzando dettagli o reattività.
L'aggiornamento è stato analizzato da Digital Foundry, che ha promosso a pieni voti le migliorie che CD Projekt RED ha apportato al gioco grazie alle capacità della più potente console Sony.
Tre modalità posson bastare
Come annunciato ieri, Cyberpunk 2077 su PS5 Pro consente di scegliere fra tre modalità grafiche; a cominciare dalla modalità Prestazioni, che privilegia un frame rate elevato e una maggiore fluidità: l'ideale per chi cerca reattività durante il gameplay.
La modalità Ray Tracing offre invece un equilibrio fra qualità visiva e prestazioni, mentre la modalità Ray Tracing Pro rappresenta l'opzione più avanzata, che va ad abilitare tutte le caratteristiche di illuminazione e riflessi in tempo reale per un colpo d'occhio ancora più spettacolare.