L'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro è disponibile con trailer e dettagli

Come annunciato ieri da CD Projekt RED, è disponibile l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 per PS5 Pro, scaricabile gratuitamente da tutti i possessori del gioco e presentato con un trailer che fa il punto sulle novità introdotte per l'occasione.

L'update vede infatti l'arrivo di una serie di miglioramenti tecnici che puntano a rendere ancora più coinvolgente l'esplorazione di Night City, grazie a una maggiore fluidità del frame rate, a una qualità visiva superiore e a un'implementazione ancora più completa e convincente del ray tracing.

Grazie anche al supporto della nuova PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), Cyberpunk 2077 metterà a disposizione degli utenti PS5 Pro tre diverse modalità grafiche che consentiranno loro di adattare l'esperienza in base alle loro preferenze, enfatizzando dettagli o reattività.

L'aggiornamento è stato analizzato da Digital Foundry, che ha promosso a pieni voti le migliorie che CD Projekt RED ha apportato al gioco grazie alle capacità della più potente console Sony.