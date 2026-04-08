Samsung accelera sull'Exynos 2700: i primi test su Geekbench svelano la strategia per superare i limiti del modello precedente

Il percorso di Samsung verso l'indipendenza tecnologica nel settore dei chipset sta entrando in una fase cruciale. Se l'Exynos 2600 ha rappresentato il primo passo coraggioso con l'adozione del processo a 2nm GAA, i problemi di gioventù di quest'ultimo hanno spinto l'azienda coreana ad accelerare lo sviluppo del suo successore: l'Exynos 2700.

Recentemente avvistato su Geekbench, il nuovo SoC è già sotto i riflettori degli analisti, suggerendo che Samsung voglia massimizzare i tempi di ottimizzazione prima del lancio della serie Galaxy S27.