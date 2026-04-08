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Samsung accelera sull'Exynos 2700: i primi test su Geekbench svelano la strategia per superare i limiti del modello precedente

Samsung ha iniziato i test precoci dell'Exynos 2700 per correggere i difetti di efficienza energetica dell'attuale Exynos 2600. Tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/04/2026
Samsung Exynos

Il percorso di Samsung verso l'indipendenza tecnologica nel settore dei chipset sta entrando in una fase cruciale. Se l'Exynos 2600 ha rappresentato il primo passo coraggioso con l'adozione del processo a 2nm GAA, i problemi di gioventù di quest'ultimo hanno spinto l'azienda coreana ad accelerare lo sviluppo del suo successore: l'Exynos 2700.

Recentemente avvistato su Geekbench, il nuovo SoC è già sotto i riflettori degli analisti, suggerendo che Samsung voglia massimizzare i tempi di ottimizzazione prima del lancio della serie Galaxy S27.

I dati trapelati relativi a Samsung Exynos 2700

I dati trapelati mostrano punteggi preliminari di 2.603 in single-core e 10.350 in multi-core. Sebbene queste cifre non sembrino ancora rivoluzionarie, è fondamentale ricordare che si tratta di test condotti su prototipi in fase iniziale.

Exynos 2700 va forte: Samsung punta a raddoppiare l'uso del nuovo chip a 2 nm nei Galaxy S27 Exynos 2700 va forte: Samsung punta a raddoppiare l’uso del nuovo chip a 2 nm nei Galaxy S27

Il vero obiettivo di Samsung con l'Exynos 2700 non è solo la potenza bruta, ma la risoluzione di una criticità strutturale dell'Exynos 2600: l'efficienza energetica.

L'attuale chip a 2nm, infatti, ha mostrato picchi di consumo fino a 30W sotto stress, portando i modelli Galaxy S26 equipaggiati con Snapdragon 8 Elite Gen 5 a offrire un'autonomia superiore di oltre il 28% (circa due ore di utilizzo in più).

La strategia di Samsung per migliorare prestazioni e consumi dell'Exynos 2700

Per invertire questa tendenza, Samsung intende sfruttare il suo processo 2nm GAA di seconda generazione, promettendo metriche di performance e consumi molto più raffinate.

Un'altra novità sostanziale risiede nell'architettura della CPU. Mentre l'Exynos 2600 utilizza una configurazione "1 + 3 + 6", l'Exynos 2700 sembra orientarsi verso un cluster "4 + 1 + 4 + 1".

Fonte: Wccftech.com
Fonte: Wccftech.com

Questo cambiamento suggerisce la volontà di distribuire meglio il carico di lavoro tra i core per evitare surriscaldamenti e drenaggi improvvisi della batteria, rendendo il SoC meno "affamato" di energia.

Sul fronte grafico, i test iniziali sulla GPU Xclipse 970 indicano che Samsung continuerà a puntare forte sulle prestazioni visive, ma la priorità resta la stabilità termica. La produzione di massa dell'Exynos 2700 è prevista per la seconda metà del 2026.

#Tecnologia
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