No Man's Sky diventa una specie di Pokémon con il nuovo update gratis "Xeno Arena"

La caratteristica principale di Xeno Arena è proprio l'introduzione di questa speciale arena per i combattimenti, dove è possibile schierare creature aliene e farle combattere in scontri che ricordano effettivamente quelli tra Pokémon.

Xeno Arena rappresenta la versione 6.3 del software di No Man's Sky, gioco che ha ormai una longevità impressionante e continua a progredire ed evolversi di mese in mese e di anno in anno, arricchendosi di nuove caratteristiche ed elementi anche decisamente inaspettati.

Acchiappateli tutti

Con Xeno Arena, in No Man's Sky possiamo ora catturare e addestrare creature aliene per farle combattere in battaglie simulate e a turni all'interno dell'arena, componendo squadre di alieni sempre più specializzati e forti.

Nel gioco possiamo dunque esplorare i pianeti e catturare varie creature aliene, ognuna dotata di propri set di mosse da combattimento e abilità speciali e che presentano personalità e atteggiamenti diversi.

L'habitat naturale determina le caratteristiche delle creature in combattimento, ma queste possono essere ulteriormente ampliate e potenziate attraverso lo sblocco di mutazioni genetiche che si ottengono accumulando esperienza.

È possibile anche organizzare combattimenti contro le creature di altri giocatori, con gli scontri che avvengono all'interno di proiezioni orografiche e sono semplici simulazioni, dunque non rischiano di fare del male ai vari alieni.

Collegato a questa nuova meccanica c'è anche un elemento narrativo che ha a che fare con Oceanus, il collezionista, che si trova nell'anomalia spaziale e attende altri collezionisti per ingaggiare battaglie. L'aggiornamento introduce una grande quantità di elementi di gioco e correzioni tecniche, dopo il grosso update gratis "Remnant" visto a febbraio.