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L'hard disk esterno da ben 5TB per Xbox è in promozione su Amazon: acquistalo (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta molto allettante e interessante sull'hard disk esterno da 5TB per Xbox Series X/S.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/04/2026
Hard Disk esterno Xbox

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante sull'hard disk esterno da 5TB per Xbox Series X/S: l'offerta prevede uno sconto attivo del 13% per un costo totale e finale d'acquisto di 151,34€, circa 10€ in più rispetto al suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Questo hard disk esterno per Xbox Series X/S è una soluzione di archiviazione portatile pensata per chi ha bisogno di espandere in modo semplice e veloce lo spazio disponibile per giochi e contenuti digitali. Con una capacità di 5TB, offre ampio spazio per installare e conservare numerosi titoli, soprattutto in ambito gaming.

Ulteriori dettagli

Il dispositivo utilizza un'interfaccia USB 3.0, che garantisce una connessione stabile e compatibile con diversi dispositivi, tra cui console, computer portatili e desktop. Grazie alla tecnologia USB, il trasferimento dei dati risulta rapido ed efficiente, con una velocità di scrittura fino a 600 MB/s e una frequenza di trasferimento dati di 480 Mbps.

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Dal punto di vista hardware, il disco ha un fattore di forma da 2,5 pollici e una velocità di rotazione di 5400 giri al minuto, un compromesso ideale tra prestazioni e consumo energetico. Anche se non sostituisce la memoria SSD interna delle console moderne, rappresenta una soluzione pratica per conservare titoli.

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