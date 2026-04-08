PS Portal è stato aggiornato, dopo i problemi di connessione segnalati dagli utenti

Non è chiaro se tutti i problemi siano stati risolti, ma questo update dovrebbe come minimo aver aiutato i giocatori che non riuscivano a usare PS Portal nel modo previsto.

Le novità dell'aggiornamento di PS Portal

Come avrete già intuito, si tratta di un aggiornamento per risolvere problemi tecnici e non uno dedicato a proporre nuove funzioni, di conseguenza le novità dell'update sono alquanto limitate sulla carta.

La patch note ufficiale del firmware di PS Portal recita infatti:

Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema

Abbiamo migliorato i messaggi e l'usabilità di alcune schermate

Secondo la segnalazione di alcuni utenti in rete, il download dell'aggiornamento potrebbe richiedere più tempo di quanto vi aspettate, quindi in caso vi sembri che PS Portal si blocchi e smetta di scaricare la patch, continuate ad attendere fino a quando non finirà il processo.

Lo scorso mese, invece, erano state introdotte novità più interessanti, come la possibilità di giocare a risoluzione Alta Qualità 1080p in cloud e Remote Play, selezionare uno specifico gioco di un bundle, vedere le notifiche di invito e le notifiche dei trofei guadagnati. Inoltre, è stato reso possibile creare un account e accedervi su PS Portal usando un QR code tramite smartphone. Infine, sono stati aggiunti dei suggerimenti per possibili problemi nel menù rapido.