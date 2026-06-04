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L'ultimo State of Play è stato il più visto di sempre, ecco i numeri dell'evento

Stando alle rilevazioni effettuate da Streams Charts, l'ultimo State of Play è stato il più visto di sempre: è riuscito a totalizzare numeri da record per il format Sony.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/06/2026
Una sequenza di Marvel's Wolverine

I dati diffusi da Stream Charts rivelano che l'ultimo State of Play è stato il più visto di sempre, totalizzando numeri da record per il format Sony: parliamo di oltre tre milioni di spettatori contemporanei di picco.

A determinare il successo dell'evento è stata da una parte la grande attesa degli utenti nei confronti di alcuni annunci e presentazioni, come quella di Marvel's Wolverine; dall'altra la massiccia partecipazione di content creator e streamer che hanno effettuato il co-streaming dello showcase estivo.

Nel complesso, lo State of Play trasmesso lo scorso 2 giugno ha generato più di 4,4 milioni di ore visualizzate, con un numero medio di spettatori che risulta cresciuto del 25,5% rispetto allo stesso evento dello scorso anno.

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Un altro dato particolarmente significativo riguarda proprio il coinvolgimento dei creator: lo show ha registrato il numero più alto di canali impegnati nella co-trasmissione nella storia del format, contribuendo in maniera decisiva alla sua enorme diffusione globale.

Una formula consolidata

I giochi e le novità dello State of Play di giugno 2026 hanno insomma conquistato gli appassionati, che hanno seguito la presentazione soprattutto su YouTube: la piattaforma Google ha generato un volume di visualizzazioni doppio rispetto a Twitch, mantenendo così la propria leadership.

Considerando le singole trasmissioni, il canale ufficiale PlayStation su YouTube ha ottenuto il risultato migliore: durante la diretta il broadcast ha raggiunto un picco di 848.700 spettatori simultanei, segnando un nuovo record assoluto nella storia del canale di proprietà di Sony.

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