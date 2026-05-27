No Man's Sky si espande ancora con l'update gratis The Swarm e introduce una nuova minaccia

Lo Swarm, appunto, è una sorta di sciame di navette piccole, veloci e agili dotate di notevole potenza di fuoco, che ingaggiano in dogfight e richiedono una certa strategia per essere abbattute, costringendo i giocatori a impegnarsi in maniera particolare.

L'aggiunta principale di The Swarm è infatti l'arrivo di The Hive of Glass , ovvero una sorta di enorme e mostruosa nave aliena che compare nello spazio conosciuto tra i pianeti, in grado di distruggere qualsiasi cosa grazie alla sua struttura in stile mente alveare, con la possibilità di comandare una forza soverchiante.

A dieci anni di distanza dal lancio originale, No Man's Sky continua ad espandersi e aggiornarsi: è stato annunciato proprio in queste ore il nuovo update 6.4, intitolato "The Swarm" e caratterizzato dall'introduzione di una nuova minaccia nell'universo del gioco.

Un universo in costante espansione

The Swarm è disponibile da ora per No Man's Sky e si mostra anche nel trailer di presentazione visibile qui sotto, rappresentando l'update 6.4 nel lunghissimo percorso evolutivo della fenomenale simulazione spaziale da parte di Hello Games.

L'update è accompagnato anche da un'ampia patch che corregge e migliora diversi aspetti del gioco, andando da opzioni a interfaccia, da bug e stabilità varie, ma quello che emerge in maniera più netta sono i nuovi contenuti.

Dopo l'arrivo del particolare update Xeno Arena che ha introdotto dinamiche tipo Pokémon e l'update "Remnant", vediamo dunque tante altre novità aggiunge con questo The Swarm.

Viene introdotta una nuova Spedizione con Travellers, dedicata proprio a combattere la minaccia introdotta da The Swarm, richiedendo di scoprirne i segreti e riuscire infine ad abbattere la Hive of Glass, la misteriosa nave aliena che sembra imbattibile.

Portando avanti le nuove missioni si può ottenere la nuova armatura Direwasp, dall'aspetto alquanto particolare e destinata al combattimento duro.

La spedizione The Swarm introduce una particolare meccanica a squadre, che vede tre team combattere insieme e poi competere fra loro per cercare di portare a termine la missione: ognuna squadra rappresenta un aspetto della Traveller Soul.

Oltre a questo, sarà necessario effettuare ricerche sulla nuova tecnologia aliena, prendere parte a enormi battaglie, ottenere nuovi equipaggiamenti specifici e cercare di guarire i pianeti dalla corruzione derivata dalla nuova e oscura presenza.