Inkulinati crolla a poco più di un euro su Instant Gaming: lo strategico medievale praticamente al minimo

Il mondo degli strategici indipendenti ha subito una vera e propria ventata... di aria fresca, sì, con il lancio di Inkulinati, l'opera di Yaza Games che trasforma i margini dei codici medievali in un campo di battaglia ironico e spietato. Caratterizzato da uno stile visivo unico, che ricalca fedelmente le illustrazioni dell'epoca tra conigli armati di spada, lumache pronte a divorare gli avversari e bizzarre figure storiche come Dante Alighieri, il gioco richiede una profonda pianificazione tattica e l'uso sapiente del "Fluido Vivente" per disegnare le proprie truppe. Se siete rimasti affascinati dal suo comparto artistico o cercate una sfida logica profonda, l'offerta odierna abbatte quasi completamente il costo d'ingresso. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.