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Inkulinati crolla a poco più di un euro su Instant Gaming: lo strategico medievale praticamente al minimo

L'acclamato titolo tattico ispirato ai manoscritti del Medioevo riceve uno sconto monumentale sulla piattaforma Valve.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   27/05/2026
Inkulinati
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Il mondo degli strategici indipendenti ha subito una vera e propria ventata... di aria fresca, sì, con il lancio di Inkulinati, l'opera di Yaza Games che trasforma i margini dei codici medievali in un campo di battaglia ironico e spietato. Caratterizzato da uno stile visivo unico, che ricalca fedelmente le illustrazioni dell'epoca tra conigli armati di spada, lumache pronte a divorare gli avversari e bizzarre figure storiche come Dante Alighieri, il gioco richiede una profonda pianificazione tattica e l'uso sapiente del "Fluido Vivente" per disegnare le proprie truppe. Se siete rimasti affascinati dal suo comparto artistico o cercate una sfida logica profonda, l'offerta odierna abbatte quasi completamente il costo d'ingresso. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

L'inchiostro medievale a un prezzo minimo

Compatibile sia con sistemi Windows che con macOS, Inkulinati offre una ricca campagna per giocatore singolo, una modalità duello locale e un sistema di progressione che sblocca costantemente nuove bestie e abilità per il proprio miniato. Il prezzo di listino ufficiale su Steam è fissato a 24,99€.

Grazie alla riduzione disponibile in queste ore, la chiave digitale viene proposta a un prezzo base di appena 1,09€ IVA esclusa, che per il mercato italiano arriva al pubblico a soli 1,33€ IVA inclusa, con uno sconto che si attesta sul 94,68%. Una spesa minima per aggiungere alla propria libreria uno dei titoli più originali e rifiniti degli ultimi anni. Qui la nostra recensione.

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