Inkulinati crolla a 1€ su Instant Gaming: strategico medievale originale e con uno stile artistico fuori scala

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta dedicata a Inkulinati, acquistabile a 1€ (IVA esclusa) per PC tramite Steam. Si tratta di un prezzo praticamente simbolico per un titolo strategico atipico, che si distingue per stile artistico e meccaniche. Lo potete comprare a questo link o cliccando sul box qua sotto. La key è riscattabile su Steam e viene fornita in formato digitale subito dopo l'acquisto, pronta per essere attivata in pochi minuti. Parliamo di uno dei prezzi più bassi mai visti per il gioco da quando è uscito dall'accesso anticipato, che lo rende un acquisto immediato anche solo per curiosità, considerando la proposta piuttosto originale.
Uno strategico ispirato ai manoscritti medievali
Al di là del titolo con un'assonanza infelice dalle nostre parti, Inkulinati è un gioco di strategia a turni ambientato direttamente sulle pagine di manoscritti medievali. Le unità prendono vita da illustrazioni in stile miniato, con animali antropomorfi che combattono in scenari disegnati a mano.
Il gameplay ruota attorno al posizionamento tattico delle unità e all'uso dell'inchiostro come risorsa principale, necessaria per evocare creature e attivare abilità speciali. Ogni scontro richiede pianificazione e gestione attenta dello spazio sulla pagina.
Uno degli aspetti più riusciti è proprio l'identità visiva, che rende ogni partita immediatamente riconoscibile. L'umorismo e il tono surreale accompagnano un sistema strategico solido, che riesce a distinguersi rispetto ad altri titoli del genere.
Nel complesso, a questo prezzo Inkulinati rappresenta una proposta difficile da ignorare: anche senza essere appassionati di strategici, è una delle offerte più particolari disponibili al momento su Instant Gaming. Qui trovate la nostra recensione del gioco.