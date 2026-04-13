Inkulinati crolla a 1€ su Instant Gaming: strategico medievale originale e con uno stile artistico fuori scala

Su Instant Gaming è attualmente disponibile un'offerta dedicata a Inkulinati, acquistabile a 1€ (IVA esclusa) per PC tramite Steam. Si tratta di un prezzo praticamente simbolico per un titolo strategico atipico, che si distingue per stile artistico e meccaniche. Lo potete comprare a questo link o cliccando sul box qua sotto. La key è riscattabile su Steam e viene fornita in formato digitale subito dopo l'acquisto, pronta per essere attivata in pochi minuti. Parliamo di uno dei prezzi più bassi mai visti per il gioco da quando è uscito dall'accesso anticipato, che lo rende un acquisto immediato anche solo per curiosità, considerando la proposta piuttosto originale.