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Snack World Reloaded è stato annunciato da Level-5: un remake per PC, PS5 e Nintendo Switch 2

Level-5 ha annunciato il prossimo arrivo di Snack World Reloaded, ancora in fase di sviluppo e senza data di uscita precisa: è un remake di Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/04/2026
Un'immagine di Snack World: Reloaded

Tra le varie novità arrivate nei giorni scorsi, Level-5 ha annunciato anche Snack World Reloaded, che è un remake di Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold uscito alcuni anni fa, in arrivo in questo caso su PC, PS5 e Nintendo Switch 2.

Il CEO di Level-5, Akihiro Hino, ha riferito che il team sta lavorando a un remake di Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold, intitolato appunto Snack World: Reloaded, con un primo trailer di presentazione ma ancora nessuna data di uscita prevista, per il momento.

Si tratta di una versione riveduta e corretta, con grafica migliorata, dell'originale avventura RPG con elementi da dungeon crawler a base di "spuntini" e altre bizzarrie, costruita come franchise trans-media che comprende anche un anime, come da tradizione Level-5.

Tanti miglioramenti rispetto all'originale

Snack World: Reloaded si presenta con una grafica migliorata, che punta a dare la sensazione di esplorare dei diorami accuratamente costruiti a mano in maniera artigianale, ma sempre con la particolare caratterizzazione cartoonesca.

All'interno del remake sarà presente anche una nuova modalità che consentirà ai giocatori di controllare Chup, il protagonista dell'anime collegato, e vivere una nuova storia dalla sua particolare prospettiva.

Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold, la recensione Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold, la recensione

Il remake sarà inoltre caratterizzato da vari miglioramenti effettuati al gameplay e al sistema di controllo, di fatto proponendo un'esperienza di gioco decisamente migliorata rispetto all'originale, uscito nel 2020 su Nintendo Switch.

Di recente abbiamo visto anche novità su Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore in occasione dell'evento Vision.

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