Snapdragon X: 25 nuovi giochi arrivano sui PC Windows on ARM

Qualcomm prova a rafforzare la propria posizione in ambito gaming annunciando una collaborazione più stretta con NetEase Games. L'obiettivo è ampliare il catalogo di titoli compatibili con i sistemi Snapdragon X, cercando di colmare uno dei principali limiti emersi nelle prime fasi di adozione.
Secondo quanto comunicato da Qualcomm China, 25 giochi sviluppati da NetEase sono già stati adattati per funzionare sui PC Windows equipaggiati con chip Snapdragon X. Tra questi figurano titoli noti come Naraka: Bladepoint, Marvel Rivals, FragPunk, Once Human, Sky: Children of the Light e Where Winds Meet, a dimostrazione di un interesse concreto verso produzioni di fascia medio-alta.
Miglioramenti all'emulazione
Oltre ai giochi nativi, la collaborazione riguarda anche il miglioramento dell'emulazione. L'emulatore MuMu di NetEase è stato ottimizzato per l'architettura Snapdragon X, con supporto esteso anche alle piattaforme più recenti come Snapdragon X2 Elite. Questo strumento consente di eseguire oltre 2,2 milioni di giochi mobile e applicazioni Android, ampliando in modo significativo le possibilità per gli utenti.
Sul fronte hardware, Qualcomm Cina segnala una crescita dell'ecosistema. Attualmente si contano circa 150 modelli di PC Windows basati su Snapdragon X, già disponibili o in fase di produzione. Tra i partner coinvolti compaiono produttori come Acer, ASUS, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft e Samsung, segno di un interesse diffuso da parte dell'industria.
Nonostante questi progressi, restano alcune criticità. I test indipendenti pubblicati finora evidenziano prestazioni nel gaming ancora lontane dalle aspettative, soprattutto rispetto alle soluzioni x86 tradizionali. Anche il ritmo di aggiornamento dei driver grafici Adreno viene indicato come un possibile limite per la maturità della piattaforma.
Il percorso verso una reale competitività nel gaming su PC ARM appare però ancora lungo. Nei prossimi mesi sarà importante osservare se il supporto software riuscirà a tradursi in miglioramenti concreti delle prestazioni. E voi che cosa ne pensate dei PC Windows on ARM?