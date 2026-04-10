Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore arriva anche su PS5 e Steam: nuovi dettagli svelati

Uno dei dettagli più importanti tra quelli annunciati è che Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore sarà pubblicato non solo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 come precedentemente annunciato, ma anche su PC e PlayStation 5 .

Level-5 ha mandato in onda una nuova presentazione e ha così svelato alcuni nuovi dettagli su Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore , il gioco ad enigmi.

Le novità per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Inoltre, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è confermato nuovamente per il 2026, sebbene ancora non ci sia una data di uscita precisa. C'è poi la conferma che il gioco sarà tradotto in italiano.

Le novità ufficiali de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Come potete vedere nell'immagine ufficiale qui sopra, inoltre, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore proporrà nuove funzionalità, come un radar per le monete (utili per ottenere aiuti nella risoluzione degli enigmi), una mappa del mondo, un nuovo sistema di movimento, puzzle che aiutano la città a crescere, nuovi personaggi che ci accompagneranno nella storia, filmati completamente in 3D e supporto al mouse (non su Nintendo Switch).

Si afferma poi che Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è ambientato in America, in una città focalizzata sulle invenzioni e che nasconde un grande mistero e che permetterà a Layton e Luke di ritrovarsi. Dovremo ovviamente risolvere enigmi per proseguire nella storia. Il design degli enigmi è stato gestito da QuizKnock, famoso gruppo giapponese focalizzato sui quiz che ha anche un proprio canale YouTube. Possiamo inoltre aspettarci il più grande numero di puzzle nella storia della serie.

Infine, sono confermati elementi oramai scontati, come la possibilità di avere indizi e creare promemoria per la risoluzione degli enigmi.