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In Star Wars: Maul – Shadow Lord c'è un easter egg legato a Star Wars: Battlefront

La serie TV Star Wars: Maul - Shadow Lord non manca di riferimenti al mondo dei videogiochi, uno dei quali a Star Wars: Battlefront.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/04/2026
Darth Maul

I fan di Star Wars stanno apprezzando moltissimo Maul - Shadow Lord, la nuova serie TV disponibile su Disney Plus, che approfondisce la storia di uno dei Sith più amati, Darth Maul. Oltre ad approfondire il personaggio, si distingue anche per la presenza di numerosi easter egg, tra i quali alcuni a tema videoludico.

Nel primo episodio se ne trova uno apprezzatissimo. È legato a Spybot, il droide alleato di Maul che è già tra i personaggi preferiti del pubblico. Sebbene sia completamente inedito, alcune persone hanno colto un riferimento sonoro molto specifico: il suono del suo blaster richiama infatti quello dei cecchini clone presenti nel videogioco Star Wars: Battlefront.

Un suono amato

Chiaramente si tratta di un dettaglio ininfluente per la fruizione della serie, ma a chi ha provato Star Wars: Battlefront farà sicuramente piacere.

Maul - Shadow Lord - Episodes 1 & 2 - Discussion Thread!
by u/titleproblems in StarWars

Come ha osservato un utente su Reddit, "il fatto che il blaster di Spybot abbia lo stesso effetto sonoro del cecchino clone del Battlefront originale è stata la ciliegina sulla torta". Un richiamo che non è passato inosservato tra i fan storici, per i quali quel suono è rimasto iconico. "Sapevo che mi sembrava familiare, quel suono è inciso nel mio cervello", ha commentato un altro spettatore.

Maul - Shadow Lord è uno dei progetti di Star Wars con i voti più alti di sempre su Rotten Tomatoes Maul - Shadow Lord è uno dei progetti di Star Wars con i voti più alti di sempre su Rotten Tomatoes

Ma non si tratta dell'unico omaggio nascosto. Un contenuto dietro le quinte ha infatti rivelato un'altra curiosità: Sam Witwer, il doppiatore di Maul, ha contribuito anche a creare il suono della sua stessa spada laser. Sicuramente con il tempo emergeranno altre sorprese, con i fan con tanto tempo libero che analizzeranno sicuramente gli episodi frame per frame.

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