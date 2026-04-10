In Star Wars: Maul – Shadow Lord c'è un easter egg legato a Star Wars: Battlefront

Nel primo episodio se ne trova uno apprezzatissimo. È legato a Spybot , il droide alleato di Maul che è già tra i personaggi preferiti del pubblico. Sebbene sia completamente inedito, alcune persone hanno colto un riferimento sonoro molto specifico: il suono del suo blaster richiama infatti quello dei cecchini clone presenti nel videogioco Star Wars: Battlefront .

Un suono amato

Chiaramente si tratta di un dettaglio ininfluente per la fruizione della serie, ma a chi ha provato Star Wars: Battlefront farà sicuramente piacere.

Come ha osservato un utente su Reddit, "il fatto che il blaster di Spybot abbia lo stesso effetto sonoro del cecchino clone del Battlefront originale è stata la ciliegina sulla torta". Un richiamo che non è passato inosservato tra i fan storici, per i quali quel suono è rimasto iconico. "Sapevo che mi sembrava familiare, quel suono è inciso nel mio cervello", ha commentato un altro spettatore.

Ma non si tratta dell'unico omaggio nascosto. Un contenuto dietro le quinte ha infatti rivelato un'altra curiosità: Sam Witwer, il doppiatore di Maul, ha contribuito anche a creare il suono della sua stessa spada laser. Sicuramente con il tempo emergeranno altre sorprese, con i fan con tanto tempo libero che analizzeranno sicuramente gli episodi frame per frame.