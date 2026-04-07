Maul - Shadow Lord è uno dei progetti di Star Wars con i voti più alti di sempre su Rotten Tomatoes

Maul - Shadow Lord è la nuova serie animata di Star Wars , che si focalizza sul titolare Sith, apparso per la prima volta né Star Wars Episodio 1 - La minaccia fantasma nei panni del principale avversario dei Jedi. Il guerriero viene eliminato alla fine della pellicola, ma nella serie animata Star Wars The Clone Wars si scopre che in realtà è sopravvissuto.

I voti di Maul - Shadow Lord e altri prodotti di Star Wars

Ora che è disponibile, la critica ha ovviamente recensito l'opera e i primi responsi sono più che positivi. Al momento della scrittura, infatti, Rotten Tomatoes segnala un 100% di recensioni positive, con però solo 25 pareri specializzati. Il pubblico ha reagito invece con un 96% di apprezzamento.

Maul - Shadow Lord

Si tratta di un risultato notevole, che supera Andor Stagione 2 (97%, ma con 212 recensioni) e pareggia con Tales of the Jedi e Tales of the Underworld, entrambi al 100%. L'amato The Clone Wars si "accontenta" di un 93% e Star Wars Rebels si vanta invece del proprio 98%. In generale, i prodotti animati sono tra quelli meglio recensiti nell'universo

Ricordiamo che i primi due episodi sono stati pubblicati il 6 aprile 2026 e che ogni sette giorni arriveranno altri due episodi su Disney Plus: il finale è previsto per il 4 maggio (lo Star Wars Day). In totale ci sono dieci episodi.