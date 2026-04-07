Sony ha annunciato il programma Playerbase, con cui vuole scansionare i giocatori per inserirli nei giochi

Sony Interactive Entertainment ha annunciato dal PlayStation Blog il programma " The Playerbase ", una nuova iniziativa che permetterà ai giocatori PlayStation di entrare letteralmente nei videogiochi. Il progetto farà il suo debutto con Gran Turismo 7 e, nelle intenzioni dell'azienda, verrà progressivamente esteso ad altri titoli dei PlayStation Studios, chiaramente adatti allo stesso.

Il programma sarà disponibile in alcuni mercati selezionati tra Americhe, Europa, Asia, Sudafrica e Australia. Le candidature sono aperte da oggi e daranno il via a una selezione in più fasi: tra tutti i partecipanti verrà scelto un numero ristretto di finalisti, che saranno intervistati in video per raccontare il loro legame con il mondo PlayStation. Alla fine, un solo fan sarà scelto per diventare parte del gioco.

I giocatori PlayStation presto diventeranno protagonisti dei giochi?

Il vincitore comparirà infatti in Gran Turismo 7 sotto forma di ritratto , visibile per un periodo limitato all'interno del titolo, seguendo lo stile già utilizzato per i protagonisti. Ma non solo: il fan selezionato contribuirà anche alla creazione di un logo personalizzato e di una livrea esclusiva per un veicolo, che saranno inseriti in modo permanente nel menu Showcase. Il percorso si concluderà con un'esperienza diretta a Los Angeles, dove il partecipante sarà sottoposto a scansione in uno studio di arti visive e collaborerà con un designer.

L'iniziativa punta a rafforzare il legame tra il marchio e la sua community. Come ha spiegato Isabelle Tomatis, vicepresidente del marketing globale di Sony Interactive Entertainment, "Con il tempo, prevediamo di ampliare The Playerbase man mano che altri PlayStation Studios parteciperanno, coinvolgendo i fan in modi coerenti con lo stile e il mondo di ciascun gioco. The Playerbase è il nostro modo per dire grazie ai giocatori che rendono PlayStation ciò che è oggi. Non vediamo l'ora di incontrare i fan che entreranno nel mondo PlayStation in un modo completamente nuovo."