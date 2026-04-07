Migliora la dissipazione e il raffreddamento del tuo PC con il Corsair iCUE Titan 240 RX è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del dissipatore Corsair iCUE Titan 240 RX che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 47% per un costo finale d'acquisto di 89,37€. Non si tratta del minimo storico ma comunque di una percentuale di sconto interessante. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Corsair iCUE Titan 240 RX è un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one progettato per offrire prestazioni elevate con la massima semplicità di installazione. Grazie all'integrazione con l'ecosistema iCUE LINK, questo dissipatore consente una gestione ottimizzata dei cavi.
Ulteriori dettagli sul prodotto
Uno dei punti di forza è la connettività avanzata: tramite la tecnologia iCUE LINK è possibile collegare più componenti in serie utilizzando connettori universali e un unico hub centrale, incluso nella confezione. Questo approccio rende il montaggio più rapido e contribuisce a creare configurazioni più pulite e compatte.
Il cuore del sistema è il motore di raffreddamento FlowDrive, dotato di una pompa ad alte prestazioni con motore trifase. Abbinato a una piastra progettata con estrema precisione, garantisce un contatto ottimale con la CPU e una dissipazione del calore estremamente efficiente.
Le ventole iCUE LINK RX RGB, già preinstallate, assicurano un flusso d'aria elevato e una pressione statica ideale per i radiatori, mantenendo al tempo stesso bassi livelli di rumorosità.