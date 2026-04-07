Migliora la dissipazione e il raffreddamento del tuo PC con il Corsair iCUE Titan 240 RX è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del dissipatore Corsair iCUE Titan 240 RX che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 47% per un costo finale d'acquisto di 89,37€ . Non si tratta del minimo storico ma comunque di una percentuale di sconto interessante. Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Corsair iCUE Titan 240 RX è un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one progettato per offrire prestazioni elevate con la massima semplicità di installazione. Grazie all'integrazione con l'ecosistema iCUE LINK, questo dissipatore consente una gestione ottimizzata dei cavi .

Ulteriori dettagli sul prodotto

Uno dei punti di forza è la connettività avanzata: tramite la tecnologia iCUE LINK è possibile collegare più componenti in serie utilizzando connettori universali e un unico hub centrale, incluso nella confezione. Questo approccio rende il montaggio più rapido e contribuisce a creare configurazioni più pulite e compatte.

Il cuore del sistema è il motore di raffreddamento FlowDrive, dotato di una pompa ad alte prestazioni con motore trifase. Abbinato a una piastra progettata con estrema precisione, garantisce un contatto ottimale con la CPU e una dissipazione del calore estremamente efficiente.

Le ventole iCUE LINK RX RGB, già preinstallate, assicurano un flusso d'aria elevato e una pressione statica ideale per i radiatori, mantenendo al tempo stesso bassi livelli di rumorosità.