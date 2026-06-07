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Il monitor MSI da 27", 4K con Dolby Audio e Google Assistant integrato è perfetto come seconda TV: su Amazon è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor MSI da 27", 4K il cui prezzo cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/06/2026
Monitor MSI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor MSI da 27": l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 229,40€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata sfruttando il box qui sotto: Non si tratta di un pannello particolarmente adatto al gaming (soprattutto quello più competitivo), considerando il tempo di risposta "elevato" da 4 millisecondi. Si tratta, per lo più, di un monitor da utilizzare come una seconda TV in un ambiente domestico più ristretto e per le attività quotidiane da svolgere al PC.

Ulteriori dettagli sul monitor

Grazie alla piattaforma Google TV, gli utenti possono accedere a oltre 400.000 film, serie TV ed episodi provenienti dai principali servizi di streaming, con tutti i contenuti organizzati in un'unica interfaccia semplice da navigare.

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Uno dei punti di forza del dispositivo è il telecomando dotato di Google Assistant integrato. Attraverso i comandi vocali è possibile cercare film e programmi, aprire applicazioni di streaming, riprodurre musica e controllare diverse funzioni del monitor stesso.

Sul fronte audio, il monitor MSI è equipaggiato con due altoparlanti stereo da 3 watt supportati dalla tecnologia Dolby Audio. Gli utenti possono scegliere tra diverse modalità sonore, tra cui Standard, Cinema e Musica, ottimizzate per adattarsi a differenti contenuti e preferenze di ascolto.

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