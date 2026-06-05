Tre mesi di Kindle Unlimited gratis per gli utenti Prime: offerta valida per poco tempo

Se ami la lettura o vuoi provare il servizio targato Amazon, Kindle Unlimited è attualmente gratis per ben tre mesi e senza alcun costo aggiuntivo. L'offerta è dedicata agli utenti Prime ed è valida fino al 26 giugno, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Successivamente, l'offerta si rinnoverà a 9,99 €, ma è possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento, continuando a usufruire della promozione. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. I vantaggi di Kindle Unlimited sono diversi e potrai recuperare una serie di romanzi imperdibili. Vediamo ulteriori dettagli di seguito.
Con Kindle Unlimited potrai leggere milioni di eBook dagli innumerevoli generi, quindi troverai il romanzo perfetto per te senza alcuna difficoltà! Che si tratti di recuperare alcune saghe famosissime, come Harry Potter o altri libri puramente nerd, le opzioni sono infinite. Puoi ad esempio recuperare i fumetti di The Witcher o Dungeon Crawler Carl, un'avventura che combina narrativa e meccaniche e ambienti tipici dei giochi di ruolo, come missioni, punti esperienza, obiettivi e altro ancora.
A proposito di promozioni interessanti, ti ricordiamo che anche Audible è attualmente gratis per tre mesi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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