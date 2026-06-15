Il controller Bluetooth 8BitDo Pro 3 è in sconto su AliExpress: con questi codici spenderai ancora meno

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile il controller Bluetooth 8BitDo Pro 3 a 62,80 €, ma con i codici ITTP05 o MULTI5 potrai risparmiare altri 5 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Dock di ricarica integrato e altre caratteristiche

Questo controller presenta innanzitutto un dock di ricarica integrato che ti permetterà di avere il controller sempre carico, potendo quindi giocare senza alcuna interruzione. Inoltre, è compatibile con Nintendo Switch 1 e 2, PC Windows, dispositivi Apple, SteamOS e smartphone Android. I pulsanti magnetici ABXY sono interambiabili, quindi potrai passare facilmente dal layout per Switch a quello per Xbox in base alle tue esigenze. Infine, passare facilmente da trigger lineari a effetto Hall a trigger tattili non lineari è semplicissimo. Nel complesso, è un prodotto davvero apprezzato dagli utenti.

8BitDo Pro 3

Il prodotto è dotato di joystick TMR ad alta precisione con chip di campionamento ADC a 12 bit. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.