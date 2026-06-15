La console portatile ANBERNIC RG556 è in sconto su AliExpress

Su AliExpress è disponibile la console di gioco ANBERNIC RG556 a 193,48 €, ma con i codici ITTP20 o MULTI20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del dispositivo
Questo dispositivo presenta uno schermo da 5,48 pollici AMOLED con tecnologia touch integrata. All'interno troviamo il processore Unisoc T820 e 8 GB di RAM LPDDR4X. Il dispositivo supporta giochi Android e diversi emulatori, mentre la batteria da 5.500 mAh fornisce fino a 8 ore di utilizzo continuo.
La ventola ad alta velocità favorisce una dissipazione attiva del calore. Lato connettività troviamo supporto USB Type-C e uscita DisplayPort. Non si tratta ovviamente di una console tradizionale, ma di un dispositivo pensato per chi ha già esperienza e sa bene come utilizzarlo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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