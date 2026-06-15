La console Nintendo Switch OLED è in sconto su AliExpress: risparmia con questi codici

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch OLED a 295,93 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link (assicurati di selezionare manualmente la tua colorazione preferita.

Un'esperienza migliorata

Questo modello OLED ha un display da 7" in grado di offrire immagini ancora più nitide con contrasti migliorati e colori ancora più vivaci e dettagliati, garantendoti un'esperienza ancora più immersiva. Anche l'audio è stato rivisto e potenziato, insieme a una stabilità superiore in modalità TV.

Anche in questo caso potrai utilizzare la console in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.