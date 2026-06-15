DJI Osmo Pocket 4 in sconto per le tue avventure estive: risparmia ulteriormente con questi codici

Su AliExpress è disponibile la videocamera DJI Osmo Pocket 4 a 581,83 €, ma con i codici ITTP60 o MULTI60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un prodotto versatile
Si tratta del prodotto ideale per chi cerca versatilità e qualità. Che si tratti di vlog o di immortalare momenti speciali, DJI Osmo Pocket 4 offre immagini nitide anche in scarse condizioni di illuminazione. Le riprese sono estremamente stabili, grazie allo stabilizzatore meccanico, mentre l'ActiveTrack supporta anche il tracciamento di soggetti distanti con zoom 4x, mentre l'autofocus mantiene il soggetto nitido.
All'interno della confezione troverai il manico con filettatura da 1/4″ e la custodia da trasporto portatile. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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