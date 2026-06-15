Pokémon Vento e Onda continua ad essere il grande desiderio dei giocatori giapponesi

Famitsu ha reso disponibile come sempre la nuova classifica dei videogiochi più attesi, stilata in base ai voti dei lettori raccolti tra il 26 maggio e il 2 giugno. Senza grande stupore, a dominare è Pokémon Vento e Onda.
Vediamo la Top 30 dei giochi più attesi.
La Top 30 dei giochi più desiderati dai giocatori giapponesi
Ecco la classifica dei giochi più attesi:
- [NS2] Pokémon Vento e Onda - 631 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 500 voti
- [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 408 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 382 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Fever - 376 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 233 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 209 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 207 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 154 voti
- [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 138 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti
- [NSW] Kyoto Xanadu - 127 voti
- [PS5] Beast of Reincarnation - 111 voti
- [NS2] Star Fox - 109 voti
- [NSW] Genshin Impact - 108 voti
- [PS5] Kyoto Xanadu - 106 voti
- [PS5] Ace Combat 8 - 101 voti
- [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 - 85 voti
- [NSW] Village in the Shade - 82 voti
- [PS5] Ganbare Goemon Daishuugo - 80 voti
- [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 76 voti
- [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 74 voti
- [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 66 voti
- [NS2] The Duskbloods - 64 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 61 voti
- [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 60 voti
- [PS5] Village in the Shade - 58 voti
- [NSW] Culdcept Begins - 53 voti
- [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 51 voti
- [NS2] Super Bomberman Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 50 voti
La classifica vede sul podio tre titoli di Nintendo Switch 1/2. Ganbare Goemon Daishuugo! è l'unico che probabilmente non conoscete tra i tre: si tratta di una raccolta (anche per PS5 e PC, ma esclusiva del Giappone) di tredici giochi classici della serie Ganbare Goemon, che spaziano tra vari generi, compresi titoli d'azione, a scorrimento, puzzle e giochi di ruolo.
Per quanto riguarda i titoli PS5, la Top 10 si difende bene, con Persona 4 Revival (appropriatamente in quarta posizione), Onimusha: Way of the Sword, Grand Theft Auto 6 e Trails in the Sky 2nd Chapter. Su 30 posizioni, dodici sono dedicate a giochi per la console di Sony. Dieci posizioni sono di Nintendo Switch 2 e 8 sono di Nintendo Switch 1.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.