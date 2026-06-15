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Pokémon Vento e Onda continua ad essere il grande desiderio dei giocatori giapponesi

Non stupisce che Pokémon Vento e Onda siano in cima alla classifica dei videogiochi più attesi da parte dei lettori della testata giapponese Famitsu.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   15/06/2026
Wailord in Pokémon Vento e Onda

Famitsu ha reso disponibile come sempre la nuova classifica dei videogiochi più attesi, stilata in base ai voti dei lettori raccolti tra il 26 maggio e il 2 giugno. Senza grande stupore, a dominare è Pokémon Vento e Onda.

Vediamo la Top 30 dei giochi più attesi.

La Top 30 dei giochi più desiderati dai giocatori giapponesi

Ecco la classifica dei giochi più attesi:

  1. [NS2] Pokémon Vento e Onda - 631 voti
  2. [NS2] Splatoon Raiders - 500 voti
  3. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugo - 408 voti
  4. [PS5] Persona 4 Revival - 382 voti
  5. [NSW] Rhythm Heaven Fever - 376 voti
  6. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 233 voti
  7. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 209 voti
  8. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 207 voti
  9. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 154 voti
  10. [NS2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 138 voti
  11. [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 133 voti
  12. [NSW] Kyoto Xanadu - 127 voti
  13. [PS5] Beast of Reincarnation - 111 voti
  14. [NS2] Star Fox - 109 voti
  15. [NSW] Genshin Impact - 108 voti
  16. [PS5] Kyoto Xanadu - 106 voti
  17. [PS5] Ace Combat 8 - 101 voti
  18. [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 - 85 voti
  19. [NSW] Village in the Shade - 82 voti
  20. [PS5] Ganbare Goemon Daishuugo - 80 voti
  21. [NS2] Culdcept Begins - Nintendo Switch 2 Edition - 76 voti
  22. [NS2] Trails in the Sky 2nd Chapter - Nintendo Switch 2 Edition - 74 voti
  23. [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 - 66 voti
  24. [NS2] The Duskbloods - 64 voti
  25. [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 61 voti
  26. [PS5] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales - 60 voti
  27. [PS5] Village in the Shade - 58 voti
  28. [NSW] Culdcept Begins - 53 voti
  29. [NSW] Trails in the Sky 2nd Chapter - 51 voti
  30. [NS2] Super Bomberman Collection - Nintendo Switch 2 Edition - 50 voti

La classifica vede sul podio tre titoli di Nintendo Switch 1/2. Ganbare Goemon Daishuugo! è l'unico che probabilmente non conoscete tra i tre: si tratta di una raccolta (anche per PS5 e PC, ma esclusiva del Giappone) di tredici giochi classici della serie Ganbare Goemon, che spaziano tra vari generi, compresi titoli d'azione, a scorrimento, puzzle e giochi di ruolo.

Pokémon Vento e Onda potrebbe avere un mese di uscita già definito, ecco quale Pokémon Vento e Onda potrebbe avere un mese di uscita già definito, ecco quale

Per quanto riguarda i titoli PS5, la Top 10 si difende bene, con Persona 4 Revival (appropriatamente in quarta posizione), Onimusha: Way of the Sword, Grand Theft Auto 6 e Trails in the Sky 2nd Chapter. Su 30 posizioni, dodici sono dedicate a giochi per la console di Sony. Dieci posizioni sono di Nintendo Switch 2 e 8 sono di Nintendo Switch 1.

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