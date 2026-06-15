Gli alimentatori Thermalright sono in super sconto su AliExpress

Su AliExpress sono disponibili diversi alimentatori targati Thermalright, in diverse varianti. La versione da 650 W costa 97,40 €, quella da 750 W costa 109,47 € e quella da 850 W è disponibile a 111,63 €. Se sei interessato, puoi acquistare l'alimentatore cliccando direttamente su questo link (assicurati di selezionare manualmente la versione che preferisci). Per tutte queste configurazioni potrai applicare i codici ITTP10 o MULTI10 per risparmiare altri 10 €.

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