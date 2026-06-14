Pokémon Vento e Onda potrebbe avere un mese di uscita già definito, ecco quale

Un noto leaker piuttosto seguito nell'ambito Pokémon potrebbe aver fatto trapelare in anticipo il mese di uscita di Pokémon Vento e Onda, che in base a quanto riferito sarebbero previsti arrivare a settembre 2027.

Si tratta ovviamente di una voce di corridoio e come tale va presa, ma c'è da dire che si tratta di una tempistica piuttosto credibile: il nuovo capitolo principale della celebre serie è infatti previsto per il 2027 e il fatto di posizionarsi a settembre sarebbe in linea con la tradizione, colpendo il mercato nel proficuo periodo autunnale.

Secondo il leaker Centro Leaks, che negli anni ha fornito informazioni attendibili sulla serie, questo sarebbe il mese che Game Freak sta tenendo in considerazione come obiettivo interno per l'uscita del gioco, ma ovviamente è soggetto a eventuali variazioni.