Pokémon Vento e Onda potrebbe avere un mese di uscita già definito, ecco quale

Un noto leaker piuttosto seguito nell'ambito Pokémon potrebbe aver fatto trapelare in anticipo il mese di uscita di Pokémon Vento e Onda, che in base a quanto riferito sarebbero previsti arrivare a settembre 2027.
Si tratta ovviamente di una voce di corridoio e come tale va presa, ma c'è da dire che si tratta di una tempistica piuttosto credibile: il nuovo capitolo principale della celebre serie è infatti previsto per il 2027 e il fatto di posizionarsi a settembre sarebbe in linea con la tradizione, colpendo il mercato nel proficuo periodo autunnale.
Secondo il leaker Centro Leaks, che negli anni ha fornito informazioni attendibili sulla serie, questo sarebbe il mese che Game Freak sta tenendo in considerazione come obiettivo interno per l'uscita del gioco, ma ovviamente è soggetto a eventuali variazioni.
La generazione 10
Pokémon Vento e Onda sono stati annunciati nel corso del Pokémon Presents dello scorso febbraio e rappresentano la tanto attesa generazione 10 della serie, destinata a portare diverse novità oltre a un'ambientazione tutta nuova.
Sono ovviamente fra i giochi più attesi in assoluto su Nintendo Swich 2, e considerando anche i risultati raggiunti in termini di vendite dalla serie in maniera complessiva, non stentiamo a credere che possa trattarsi di uno dei prossimi fenomeni del mercato videoludico.
C'è un'attesa enorme anche per quanto riguarda ulteriori informazioni, visto che finora ne sono emerse ben poche, dunque attendiamo di ricevere ulteriori dettagli sui nuovi capitoli, considerando che anche il sistema di combattimento potrebbe essere stato modificato.
Nel caso in cui l'uscita fosse confermata per settembre 2027, ci sarebbe ancora parecchio tempo per ottenere ulteriori informazioni nei prossimi mesi.
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