Zelda: Ocarina of Time Remake è stato il trailer più visto fra le conferenze estive

La compagnia di analisi LevelUp ha calcolato quale sia stato il trailer più visto in assoluto fra tutti quelli mostrati nel corso dei recenti eventi di presentazione "estivi" (sebbene tecnicamente siano primaverili), ed è emerso che il più visto è stato The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

Avevamo visto in precedenza che il video che aveva generato maggiori "interazioni" risultava essere God of War Laufey, in base alle analisi della stessa LevelUp, ma se si considerano le visualizzazioni allora sembra che il gioco che ha chiuso il Nintendo Direct sia stato il più visto.

Anche su questo fronte, il nuovo titolo di Sony Santa Monica si difende comunque bene confermandosi in seconda posizione, ma il remake del celebre Zelda per Nintendo 64 l'avrebbe superato di vari milioni di visualizzazioni.