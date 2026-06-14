Zelda: Ocarina of Time Remake è stato il trailer più visto fra le conferenze estive

La compagnia di analisi LevelUp ha calcolato quale sia stato il trailer più visto in assoluto fra tutti quelli mostrati nel corso dei recenti eventi di presentazione "estivi" (sebbene tecnicamente siano primaverili), ed è emerso che il più visto è stato The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.
Avevamo visto in precedenza che il video che aveva generato maggiori "interazioni" risultava essere God of War Laufey, in base alle analisi della stessa LevelUp, ma se si considerano le visualizzazioni allora sembra che il gioco che ha chiuso il Nintendo Direct sia stato il più visto.
Anche su questo fronte, il nuovo titolo di Sony Santa Monica si difende comunque bene confermandosi in seconda posizione, ma il remake del celebre Zelda per Nintendo 64 l'avrebbe superato di vari milioni di visualizzazioni.
I cinque trailer più visti
Curiosamente, l'analisi parla di "trailer più visti alla Summer Game Fest 2026", evidentemente considerando quest'ultima con un'accezione allargata, visto che il trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake è stato mostrato nel corso del Nintendo Direct che, ufficialmente, non ha a che fare direttamente con la Summer Game Fest.
In ogni caso, risulta essere il trailer più visto considerando tutti gli eventi di questo periodo, ovvero Summer Game Fest, State of Play, Xbox Games Showcase e Nintendo Direct di giugno.
Questa è la classifica dei trailer più visti in assoluto:
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
- God of War: Laufey
- Resident Evil Veronica
- Kingdom Heart IV
- Spyro: A Realm Reborn
Questo la dice lunga sull'impatto che il gioco conclusivo del Nintendo Direct ha avuto sul pubblico, considerando anche che si è trattato do un breve teaser che ha mostrato ben poco, rispetto ad altri video decisamente più lunghi ed espliciti.
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