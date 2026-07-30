Zelda: Ocarina of Time funziona nativamente su iOS e iPadOS, con un port potenziato dall'IA

Alla lista delle piattaforme si aggiungono ora iOS e iPadOS , grazie agli sforzi di Chris "Kahris" Sotraidis e dell'IA.

I dettagli sul port di The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Sotraidis ha infatti realizzato un port nativo (quindi senza emulazione) per i dispositivi di Apple. Il tutto è costruito sugli sforzi del ZELDARET (Zelda Research Team) che nel 2021 ha decompilato The Legend of Zelda: Ocarina of Time in linguaggio C e ha permesso così la creazione di progetti come Ship of Harkinian.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ship of Harkinian è un port non ufficiale per PC, Android, Nintendo Switch e non solo. A questa lista però mancano iPad e iPhone. HarkinianPad risolve il problema. Sotraidis ha sfruttato l'IA per adattare il codice alla tecnologia di Apple.

Il risultato è un gioco in grado di andare a 60 FPS con supporto al widescreen: ricordiamo che su Nintendo 64 l'opera andava a 240p e 20 FPS, quindi l'esperienza finale è nettamente superiore. Inoltre, l'autore ha reso possibile giocare via touchscreen, ma anche con il gamepad, la tastiera e il mouse Bluetooth.

Essendo un progetto open-source, è possibile lavorarci liberamente e aggiungere altre funzionalità. HarkinianPad non include i file originali del videogioco, però, per questioni di copyright: dovete possedere una ROM legittima di Ocarina of Time dalla quale vengono caricati gli asset di gioco.

Segnaliamo infine che un altro remake di The Legend of Zelda sarebbe in arrivo oltre a Ocarina of Time: vediamo quale.