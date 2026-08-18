Le classi di The Duskbloods sembra siano state rivelate da un leak

Le classi di The Duskbloods sembrano infatti distinguersi non soltanto per statistiche o equipaggiamento, ma soprattutto per una serie di caratteristiche fortemente legate alla storia e alla natura dei singoli personaggi.

Il network test di The Duskbloods ha una data ufficiale, ecco come partecipare

Ciò che emerge dal leak sono quattordici differenti personaggi , ognuno caratterizzato da una storia, un aspetto e soprattutto una dotazione peculiare per quanto concerne armi e abilità, al fine di distinguerli sul piano del gameplay.

Alcuni utenti giapponesi hanno analizzato i dati presenti sui server Nintendo in vista dell'ormai imminente Network Test, riuscendo a identificare le classi che troveremo in The Duskbloods e le relative descrizioni.

La lista delle classi di The Duskbloods

Blood-Eater - Valter è l'ultimo sopravvissuto di una stirpe di cacciatori di sangue raro ormai estinta, dotato di un olfatto talmente sviluppato da consentirgli di seguire le tracce lasciate dalla morte. L'uomo è però impazzito dopo aver ucciso sua sorella e ora va follemente alla ricerca del "sangue puro".

Guillotine - Gillian è un boia appartenente all'ordine inquisitorio di Marisbel, che combatte brandendo un'enorme scure ed è costantemente ricoperto di sangue, al punto da aver subito una bizzarra mutazione. Anche lui è alla ricerca di un sangue speciale, e ne va della sua stessa vita.

Foul-Rot - Veronica è una suora cieca che è stata abbandonata nei sotterranei di una cattedrale in rovina: dopo essersi autoinflitta numerose ferite, ha acquistato la capacità di emettere attraverso di esse strane escrescenze sanguigne che possono far marcire qualsiasi cosa.

Nail-Pierced - Sebastian viene descritto come un fanatico che ama infilzare le sue vittime con chiodi d'argento, sfruttando il sangue che fuoriesce da queste ferite per compiere prodigi. È capace di ottenere una forza e una ferocia straordinarie, ma a caro prezzo: la sua mente e il suo corpo sono ormai distrutti.

Uno dei personaggi di The Duskbloods

Coffin-Bearer - Maurice è fondamentalmente un becchino che raccoglieva cadaveri nella città di Temrat e va in giro trasportando un pesante sarcofago, al cui interno si cela una creatura di fango che una volta faceva parte della sua famiglia. Colpendo i nemici con il sarcofago, Maurice ne assorbe il sangue e lo offfre in pasto al mostro.

Thread-Torn - Oscar è un folle tassidermista che si cuce sul corpo carne di animali provenienti da ogni epoca e angolo del mondo, e può sottrarre tessuti agli avversari per potenziarsi, trasformandosi progressivamente in un essere grottesco, una bestia ancestrale composta da parti differenti.

Mud-Treader - Wulan è una guerriera che ha ottenuto una forza sovrumana nelle gambe dopo essere stata sottoposta a una serie di esperimenti: dalle sue caviglie esce continuamente sangue contaminato, e correndo lascia dietro di sé una palude di veleno.

Un assaggio degli scenari di The Duskbloods

Candle-Snuffer - Isabelle lavorava come cameriera presso una residenza aristocratica di Siltera, ma ora possiede la capacità di controllare le ombre per assorbire sia la luce che il sangue dei suoi avversari, sottraendoglielo.

Gut-Rinner - Randolph è un soldato d'assalto della divisione armamenti di Sanpearl ed è munito di un sistema meccanico sul dorso che gli consente di muoversi rapidamente nell'aria, lanciando un'enorme lancia perforante che può trapassare carne, ossa e corazzature.

Gazer-of-Flesh - Yuri è un osservatore eretico che si è reciso le palpebre di entrambi gli occhi: ora il suo sguardo è in grado di fare aumentare violentemente il flusso sanguigno delle sue vittime, fino a provocarne l'esplosione.

Una delle creature di The Duskbloods

Ash-Crown - Camilla è l'ultima superstite di un clan sterminato dalle fiamme, che usa una cenere speciale ottenuta mescolando le ossa delle vittime con il suo stesso sangue, capace di pietrificare i nemici per poi frantumarli.

Rust-Gospel - Baldur è un ex sacerdote che nasconde in bocca rottami metallici e aghi, lacerandosi ogni volta che pronuncia una preghiera e trasformando il sangue risultante in una potente nebbia che danneggia i nemici.

Dusk-Silt - Elsa è una donna che si trova nella fase terminale della malattia del Crepuscolo: quando viene colpita è in grado di trasformare il proprio corpo in una massa di fango sanguinolento, diventando fluida e riuscendo così a evitare gli attacchi. Può inoltre lanciare sangue avvelenato.

First-Shard - Ombra senza nome, è infine la classe più misteriosa di The Duskbloods: una creatura senza nome, che non comprende il linguaggio e non possiede una vera origine, presentandosi come un frammento incompleto del First Blood, costituito da una massa di carne informe e capace di limitare le tecniche di tutte le altre stirpi di sangue, riproducendole in maniera distorta.