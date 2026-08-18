Apple: accuse dalla Germania, Cupertino dovrà modificare le schermate per il consenso ai dati su iPhone e iPad

Apple dovrà intervenire sulle schermate dedicate al consenso per la raccolta e l'utilizzo dei dati su iPhone e iPad. La decisione arriva dopo l'intervento del Bundeskartellamt, l'autorità federale tedesca per la concorrenza, che ha sollevato dubbi sul modo in cui Apple presenta agli utenti le richieste relative alle applicazioni di terze parti.

Secondo la valutazione preliminare del regolatore, le schermate utilizzate per l'App Tracking Transparency potrebbero indirizzare gli utenti verso il rifiuto della condivisione dei dati, mentre quelle relative alla pubblicità personalizzata favorirebbero maggiormente l'accettazione.

Il problema, quindi, non riguarderebbe soltanto il contenuto delle richieste, ma anche il modo in cui le informazioni vengono presentate.