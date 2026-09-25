In questa selezione abbiamo raccolto diverse soluzioni per esigenze e fasce di prezzo differenti , dai notebook gaming più economici ai modelli con il miglior equilibrio tra prestazioni e dotazione, passando per le proposte più compatte e i prodotti di fascia alta pensati per chi cerca il massimo delle prestazioni.

Se sei alla ricerca di un notebook da gaming sei nel posto giusto; prima di acquistarne uno, però, bisogna essere consapevoli che non esiste un notebook gaming migliore in assoluto : il modello giusto dipende soprattutto dal budget e dal tipo di giochi che si intende utilizzare, ma anche dalla risoluzione desiderata, dalla trasportabilità e dall'importanza attribuita a fattori come qualità dello schermo, rumorosità e autonomia.

La scelta di un notebook gaming dipende da diversi fattori: budget, prestazioni richieste e necessità di trasportarlo. Questo breve elenco permette di individuare subito il modello più adatto alle diverse esigenze , prima di approfondirne caratteristiche e limiti.

I migliori notebook gaming che consigliamo

I modelli selezionati coprono esigenze differenti, dai notebook più economici alle configurazioni compatte o di fascia alta. Prezzi e disponibilità su Amazon possono cambiare: prima dell'acquisto consigliamo quindi di controllare la configurazione esatta indicata nella scheda del prodotto.

HP Victus 15: la scelta più economica della selezione

L'HP Victus 15-fa2003sl è il modello da considerare quando l'obiettivo principale è entrare nel mondo del gaming su PC contenendo la spesa. La configurazione abbina un processore Intel Core 5 210H a una NVIDIA GeForce RTX 5050 da 8 GB, 16 GB di RAM, un SSD da 512 GB e un display Full HD da 144 Hz.

La RTX 5050 permette di utilizzare tecnologie come ray tracing, DLSS e Frame Generation nei giochi compatibili. Il display Full HD è coerente con la fascia del prodotto e richiede meno potenza grafica rispetto a un pannello QHD, facilitando il raggiungimento di frame rate più elevati.

Il compromesso principale riguarda l'SSD da 512 GB, che può riempirsi rapidamente installando diversi giochi di grandi dimensioni. Anche il peso di 2,29 kg ne limita la trasportabilità rispetto ai notebook più compatti.

Ideale per: chi cerca un notebook gaming economico per giocare principalmente in Full HD.

Perché sceglierlo:

la RTX 5050 da 8 GB permette di utilizzare le tecnologie NVIDIA più recenti;

il display Full HD da 144 Hz è adeguato al gaming in questa fascia di prezzo.

Limiti:

l'SSD da 512 GB può risultare poco capiente per una libreria composta da numerosi giochi;

il peso di 2,29 kg non lo rende particolarmente adatto agli spostamenti frequenti.

MSI Katana 15 HX: per giocare bene in Full HD

L'MSI Katana 15 HX si rivolge a chi cerca prestazioni superiori rispetto ai modelli entry level continuando a giocare principalmente in Full HD. La configurazione selezionata abbina un Intel Core i9-14900HX a una GeForce RTX 5060 Laptop, con 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e display Full HD da 144 Hz.

Il processore di fascia alta rende il notebook interessante anche per attività impegnative che affiancano il gaming, mentre la RTX 5060 consente di utilizzare ray tracing, DLSS e Multi Frame Generation nei titoli compatibili. L'SSD da 1 TB offre inoltre uno spazio più adeguato rispetto ai 512 GB dei modelli economici.

I principali compromessi riguardano il peso di 2,4 kg, il display limitato alla risoluzione Full HD e i 16 GB di RAM, adeguati per giocare ma meno generosi rispetto ai 32 GB presenti su alcune configurazioni superiori.

Per approfondire display, costruzione e comportamento in gioco puoi leggere la nostra recensione dell'MSI Katana 15 HX con RTX 5060, effettuata su una configurazione con processore Core i7.

Ideale per: chi vuole giocare in Full HD con una CPU molto potente e una GPU di nuova generazione.

Perché sceglierlo:

il Core i9-14900HX offre una dotazione particolarmente elevata per questa fascia;

la RTX 5060 supporta le tecnologie grafiche NVIDIA più recenti;

l'SSD da 1 TB offre spazio sufficiente per diversi giochi.

Limiti:

i 16 GB di RAM rappresentano una dotazione di base rispetto al resto della configurazione;

display Full HD e peso di 2,4 kg ne riducono rispettivamente definizione e trasportabilità.

Lenovo LOQ 15: per il rapporto qualità/prezzo

Il Lenovo LOQ 15 è pensato per chi cerca una configurazione equilibrata senza entrare direttamente nella fascia premium. Integra un Intel Core i7-13645HX, una GeForce RTX 5060 Laptop con TGP di 100 W, 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe 4.0 da 1 TB.

Il display da 15,6 pollici ha una risoluzione Full HD, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, copertura del 100% dello spazio colore sRGB e supporto a G-Sync. La risoluzione non è elevata come quella dei pannelli QHD, ma si abbina correttamente alla RTX 5060 e permette alla GPU di puntare a frame rate più alti.

Il rapporto qualità/prezzo dipende naturalmente dalle offerte disponibili, ma la combinazione fra RTX 5060, display a 144 Hz, G-Sync e SSD da 1 TB lo rende una proposta completa per il gaming in Full HD.

Ideale per: chi cerca un equilibrio fra prestazioni, dotazione e prezzo.

Perché sceglierlo:

la RTX 5060 da 100 W è abbinata a un display Full HD da 144 Hz con G-Sync;

il pannello copre il 100% dello spazio colore sRGB;

l'SSD da 1 TB offre una buona base per la libreria di giochi.

Limiti:

la risoluzione Full HD è inferiore a quella dei display QHD presenti sui modelli superiori;

il peso di 2,4 kg non è ideale per chi deve trasportarlo frequentemente.

ASUS TUF Gaming A16: il modello più equilibrato

L'ASUS TUF Gaming A16 FA608PP è il candidato più equilibrato della selezione. Non è il notebook più potente in assoluto, ma combina un Ryzen 9 8940HX, una GeForce RTX 5070 Laptop da 115 W, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Il display IPS da 16 pollici ha una risoluzione di 1920 × 1200 pixel, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, copertura del 100% dello spazio colore sRGB e supporto a G-Sync. Sono presenti anche MUX Switch e Advanced Optimus, utili per gestire il passaggio fra grafica integrata e GPU dedicata.

La configurazione è adatta a chi vuole salire di livello rispetto ai notebook con RTX 5050 o RTX 5060 senza raggiungere i prezzi dei modelli con RTX 5080 e RTX 5090. I compromessi principali sono la risoluzione inferiore al QHD e i 16 GB di RAM, sufficienti ma non particolarmente abbondanti per questa fascia.

Ideale per: chi cerca un notebook gaming completo e adatto a esigenze differenti.

Perché sceglierlo:

la RTX 5070 da 115 W rappresenta un salto rispetto alle GPU dei modelli più economici;

il display da 165 Hz supporta G-Sync, mentre MUX Switch e Advanced Optimus gestiscono il passaggio fra grafica integrata e GPU dedicata;

l'SSD da 1 TB offre una capacità adeguata per iniziare.

Limiti:

il display si ferma alla risoluzione di 1920 × 1200 pixel;

i 16 GB di RAM sono meno generosi dei 32 GB presenti sui modelli premium.

ASUS ROG Zephyrus G14: per chi si sposta spesso

L'ASUS ROG Zephyrus G14 GA403WP-QS005W concentra una configurazione da gaming composta da AMD Ryzen AI 9 HX 370, GeForce RTX 5070, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB in un formato da 14 pollici.

Il notebook pesa 1,5 kg e misura 31,1 × 22 × 1,59-1,63 cm, risultando sensibilmente più facile da trasportare rispetto ai modelli da 15, 16 e 18 pollici presenti nella selezione. Il display OLED ha una risoluzione di 2880 × 1800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, caratteristiche interessanti anche per la fruizione di contenuti e per le attività che richiedono una buona qualità dell'immagine.

I 32 GB di RAM sono integrati e non possono essere espansi. Prima dell'acquisto è inoltre necessario verificare il layout della tastiera indicato dal venditore, perché la scheda Amazon italiana non lo specifica chiaramente per questa configurazione.

Per approfondire costruzione, display e comportamento generale del modello puoi leggere la nostra recensione del ROG Zephyrus G14 2025, realizzata sulla versione con RTX 5080.

Ideale per: chi vuole un notebook gaming potente e compatto da trasportare frequentemente.

Perché sceglierlo:

peso e dimensioni sono notevolmente inferiori rispetto agli altri notebook selezionati;

il display OLED ad alta risoluzione offre una qualità superiore ai comuni pannelli Full HD;

i 32 GB di RAM sono adeguati anche per il multitasking.

Limiti:

la RAM è integrata e non può essere ampliata;

i 120 Hz sono inferiori ai 165 o 240 Hz dei modelli orientati maggiormente al gaming competitivo;

il layout della tastiera deve essere verificato attentamente prima dell'acquisto.

Lenovo Legion Pro 7: per gaming competitivo e display di fascia alta

Il Lenovo Legion Pro 7 è un notebook di fascia alta che abbina un Intel Core Ultra 9 275HX a una GeForce RTX 5080, 32 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB.

Uno dei suoi elementi distintivi è il display OLED da 16 pollici con risoluzione di 2560 × 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, supporto G-Sync e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. È quindi rivolto a chi attribuisce particolare importanza sia alla qualità dell'immagine sia alla fluidità.

I 240 Hz possono essere sfruttati soprattutto nei giochi competitivi capaci di raggiungere frame rate molto elevati, ma non rappresentano un vantaggio decisivo in tutti i titoli. Il notebook parte inoltre da 2,57 kg e utilizza un alimentatore da 400 W, risultando più adatto alla scrivania che agli spostamenti frequenti.

Ideale per: chi cerca prestazioni elevate e un display OLED ad alta frequenza di aggiornamento.

Perché sceglierlo:

il display OLED WQXGA da 240 Hz unisce qualità dell'immagine e fluidità;

RTX 5080, Core Ultra 9 e 32 GB di RAM formano una configurazione di fascia alta;

G-Sync aiuta a sincronizzare il frame rate con la frequenza del display.

Limiti:

prezzo, peso e alimentatore da 400 W ne riducono la convenienza per chi deve spostarsi spesso;

il display da 240 Hz non viene sfruttato pienamente da tutti i giochi.

ASUS ROG Strix SCAR 18: per la massima potenza e un grande schermo

L'ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX rappresenta la scelta per chi considera secondaria la portabilità e vuole avvicinarsi all'esperienza di un PC desktop senza rinunciare al formato notebook. La configurazione comprende Intel Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5090 Laptop da 24 GB, 64 GB di RAM e SSD da 2 TB.

Il display Mini LED da 18 pollici ha una risoluzione di 2560 × 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporto a G-Sync. È il pannello più grande della selezione e permette di utilizzare il notebook più comodamente anche senza collegare un monitor esterno.

Dimensioni e alimentazione rappresentano il principale compromesso: il computer pesa 3,3 kg e utilizza un alimentatore da 380 W. È quindi trasportabile solo occasionalmente e deve essere considerato soprattutto come desktop replacement.

Una configurazione con RTX 5090 è stata analizzata nella nostra recensione del ROG Strix SCAR 18, con test dedicati a prestazioni, display, temperature e rumorosità.

Ideale per: chi cerca la configurazione più completa e potente della selezione da utilizzare prevalentemente sulla scrivania.

Perché sceglierlo:

RTX 5090 da 24 GB e 64 GB di RAM rappresentano la dotazione più elevata fra i modelli selezionati;

il display Mini LED da 18 pollici raggiunge i 240 Hz e supporta G-Sync;

l'SSD da 2 TB offre spazio per una libreria di giochi molto ampia.

Limiti: