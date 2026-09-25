I voti di Ace Combat 8: Wings of Theve sembrano davvero eccellenti

Ambientato anche stavolta nel mondo di Strangereal, Ace Combat 8: Wings of Theve ci mette al comando di un pilota determinato a farsi un nome fra gli assi della Federazione, fino a distinguersi e diventare una vera e propria leggenda.

Ace Combat 8: Wings of Theve, la recensione: tradizione e dogfight non deludono mai

Il numero che ricorre più spesso all'interno dell'elenco delle valutazioni orbita infatti attorno al 9 , e appena due recensioni fra le tante pubblicate hanno assegnato a Wings of Theve un voto meno brillante delle altre, il che sembra confermare la solidità di questo episodio.

Ace Combat 8: Wings of Theve ha ricevuto voti davvero eccellenti dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha accolto il nuovo capitolo della serie prodotta da Bandai Namco con grandissimo entusiasmo.

La nostra recensione

Se avete letto la nostra recensione di Ace Combat 8: Wings of Theve, saprete che siamo rimasti favorevolmente colpiti dall'ultimo capitolo della celebre saga, capace di proporre un'esperienza assolutamente solida e avvincente.

Certo, la formula rimane fondamentalmente la stessa di sempre e chi si aspettava grandi novità resterà deluso, ma tutto considerato era difficile chiedere qualcosa di diverso a un prodotto del genere.