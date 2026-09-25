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I voti di Ace Combat 8: Wings of Theve sembrano davvero eccellenti

La stampa internazionale pare abbia accolto Ace Combat 8: Wings of Theve con grandissimo entusiasmo, assegnando al nuovo capitolo della serie voti davvero eccellenti.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/09/2026
Uno degli aerei di Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve
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Ace Combat 8: Wings of Theve ha ricevuto voti davvero eccellenti dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha accolto il nuovo capitolo della serie prodotta da Bandai Namco con grandissimo entusiasmo.

Il numero che ricorre più spesso all'interno dell'elenco delle valutazioni orbita infatti attorno al 9, e appena due recensioni fra le tante pubblicate hanno assegnato a Wings of Theve un voto meno brillante delle altre, il che sembra confermare la solidità di questo episodio.

  • MonsterVine - 10
  • Cubed3 - 10
  • Guardian - 10
  • TrueAchievements - 10
  • DualShockers - 9,5
  • Noisy Pixel - 9,5
  • Loot Level Chill - 9,5
  • PC Gamer - 9,2
  • Destructoid - 9
  • Hardcore Gamer - 9
  • The Outerhaven - 9
  • Respec - 9
  • TheGamer - 9
  • Checkpoint Gaming - 9
  • Player 2 - 9,1
  • Power Unlimited Magazine - 9,1
  • GamesRadar+ - 9
  • GamersRD - 9
  • Indigo GEEK - 9
  • Video Chums - 9
  • Shacknews - 9
  • Voxel - 9
  • Atomix - 9
  • GamingBolt - 9
  • This Is Game - 9
  • Forbes - 9
  • ComicBook - 9
  • Game Rant - 9
  • Finger Guns - 9
  • Meristation - 8,8
  • INVEN - 8,7
  • Multiplayer.it - 8,5
  • PlayStation Universe - 8,5
  • DayOne - 8,5
  • PC Games - 8,5
  • Worth Playing - 8,5
  • GameBlast - 8,5
  • COGconnected - 8
  • Screen Rant - 8
  • PCGamesN - 8
  • TrueGaming - 8
  • ScreenHub - 8
  • CGMagazine - 8
  • TechRadar Gaming - 8
  • covergeek - 8
  • Console Creatures - 8
  • Gameliner - 8
  • Creative Bloq - 8
  • Gaming Boulevard - 8
  • Push Square - 8
  • But Why Tho? - 8
  • GameSpew - 8
  • Xbox Achievements - 8
  • Gamekult - 7
  • The Wand Report - 7
Ace Combat 8: Wings of Theve, la recensione: tradizione e dogfight non deludono mai Ace Combat 8: Wings of Theve, la recensione: tradizione e dogfight non deludono mai

Ambientato anche stavolta nel mondo di Strangereal, Ace Combat 8: Wings of Theve ci mette al comando di un pilota determinato a farsi un nome fra gli assi della Federazione, fino a distinguersi e diventare una vera e propria leggenda.

La nostra recensione

Se avete letto la nostra recensione di Ace Combat 8: Wings of Theve, saprete che siamo rimasti favorevolmente colpiti dall'ultimo capitolo della celebre saga, capace di proporre un'esperienza assolutamente solida e avvincente.

Certo, la formula rimane fondamentalmente la stessa di sempre e chi si aspettava grandi novità resterà deluso, ma tutto considerato era difficile chiedere qualcosa di diverso a un prodotto del genere.

#Voti della critica
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