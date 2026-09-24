Ace Combat 8: Wings of Theve ci mostra la sua sequenza introduttiva

Bandai Namco ha pubblicato la sequenza introduttiva di Ace Combat 8: Wings of Theve, che mostra il nostro personaggio reduce da un abbattimento, disperso nel mezzo dell'oceano insieme al suo meccanico e ormai rassegnato a morire in questo modo.

Dal cielo arrivano però i soccorsi e i due uomini vengono accompagnati a bordo di una delle ultime portaerei operative della Federazione, la Endurance, dove si dividono per seguire percorsi differenti: nel nostro caso, una breve convalescenza e un check medico prima di tornare a volare.

La guerra di invasione portata avanti dalla Repubblica di Sotoa ha messo in seria difficoltà le forze di Central Usea, che si sono ritrovate con gran parte dei territori occupati ma non si sono ancora date per vinte: sarà nostro compito contribuire affinché le sorti del conflitto vengano rovesciate.

Come da tradizione, il personaggio che controlleremo in Ace Combat 8: Wings of Theve dovrà distinguersi e dimostrare le proprie capacità, nell'ambito di un percorso che lo porterà a diventare il nuovo Wings of Theve della Federazione.