Il multiplayer di Ace Combat 8: Wings of Theve verrà presentato fra pochi giorni

Bandai Namco presenterà il multiplayer di Ace Combat 8: Wings of Theve fra pochi giorni, per la precisione martedì 1 settembre alle 16.00, ora italiana, con una panoramica da dieci minuti che sarà possibile vedere in diretta su YouTube.
Stando a quanto riferito finora dagli sviluppatori, il nuovo capitolo della celebre serie includerà la componente online più ambiziosa di sempre, con la possibilità di controllare un avatar ed esplorare la base prima di lanciarsi nel mezzo dell'azione.
Le modalità multiplayer, inoltre, saranno sia competitive che cooperative e il supporto al crossplay consentirà di giocare insieme a utenti provenienti da altre piattaforme, a tutto vantaggio delle meccaniche di matchmaking.
La presentazione fungerà probabilmente da preludio rispetto a ciò che Bandai Namco mostrerà durante il Tokyo Game Show, visto che Ace Combat 8: Wings of Theve rientra nella line-up annunciata dal publisher giapponese per l'evento.
Un grande ritorno
A pochi mesi dall'annuncio che Ace Combat 7: Skies Unknown ha venduto 7 milioni di copie, non c'è dubbio che l'ormai imminente debutto dell'ottavo capitolo sia atteso con trepidazione dai numerosi appassionati di questo storico franchise.
Al di là del multiplayer, infatti, l'esperienza promessa da Kazutoki Kono e Bandai Namco Aces parla di combattimenti aerei ancora più entusiasmanti e spettacolari, una trama appassionante e una resa visiva in grado di rappresentare i cieli in una maniera davvero realistica.