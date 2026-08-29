Il multiplayer di Ace Combat 8: Wings of Theve verrà presentato fra pochi giorni

Bandai Namco presenterà il multiplayer di Ace Combat 8: Wings of Theve fra pochi giorni, per la precisione martedì 1 settembre alle 16.00, ora italiana, con una panoramica da dieci minuti che sarà possibile vedere in diretta su YouTube.

Stando a quanto riferito finora dagli sviluppatori, il nuovo capitolo della celebre serie includerà la componente online più ambiziosa di sempre, con la possibilità di controllare un avatar ed esplorare la base prima di lanciarsi nel mezzo dell'azione.

Le modalità multiplayer, inoltre, saranno sia competitive che cooperative e il supporto al crossplay consentirà di giocare insieme a utenti provenienti da altre piattaforme, a tutto vantaggio delle meccaniche di matchmaking.

La presentazione fungerà probabilmente da preludio rispetto a ciò che Bandai Namco mostrerà durante il Tokyo Game Show, visto che Ace Combat 8: Wings of Theve rientra nella line-up annunciata dal publisher giapponese per l'evento.