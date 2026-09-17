GTA 6: annunciato l’album ufficiale con 34 brani originali

Rockstar Games e Atlantic Records hanno annunciato Grand Theft Auto VI: The Album , una raccolta di 34 brani nuovi e originali realizzati da artisti appartenenti a una formazione descritta dalle due società come composta da alcuni dei nomi più interessanti e versatili della scena musicale internazionale. È già possibile effettuare il pre-save dell'album sulle principali piattaforme di streaming.

Tutti i dettagli dell'album

In occasione dell'annuncio sono stati pubblicati anche i primi sei singoli, che coinvolgono artisti provenienti da generi e scene differenti: CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. ed Etienne de Crecy firmano Sexy Magic, mentre Keith Richards propone Bright Lights, Big City. Completano la prima selezione Morgan Wallen con Last Thing You Need, Rauw Alejandro con Macacoa 2000, Travis Scott con RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo) e Yung Lean, affiancato da Future e Metro Boomin, con That's It.

La copertina dell'album

Vediamo l'elenco schematico dei sei brani già disponibili:

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crecy - "Sexy Magic"

Keith Richards - "Bright Lights, Big City"

Morgan Wallen - "Last Thing You Need"

Rauw Alejandro - "Macacoa 2000"

Travis Scott - "RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)"

Yung Lean - "That's It (feat. Future & Metro Boomin)"

L'iniziativa non si limiterà alla distribuzione digitale. Rockstar Games pubblicherà infatti anche edizioni fisiche in CD e vinile di Grand Theft Auto VI: The Album in concomitanza con il lancio. Saranno inoltre disponibili alcune versioni esclusive attraverso diversi rivenditori, con tre prodotti acquistabili esclusivamente tramite il sito ufficiale: un vinile in edizione limitata con liquido al suo interno, un vinile in versione splatter e un CD con custodia jewel case. Altri vinili con colorazioni specifiche e artwork inediti saranno distribuiti attraverso Blood Records, Best Buy, Walmart, Amazon, Barnes & Noble, Target, Urban Outfitters e alcuni rivenditori indipendenti.

Per il resto, vi ricordiamo che GTA 6 è atteso il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione PC uscirà in un secondo momento.