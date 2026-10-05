Kojima e l'IA dopo il caso DLSS 5 in Death Stranding 2: “Non mi piace l'idea, ma diventerà uno standard”

Hideo Kojima ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale e del suo crescente impiego nell'industria videoludica, soffermandosi in particolare sul rapporto tra queste tecnologie e le intenzioni artistiche degli autori. Il discorso arriva anche alla luce delle discussioni suscitate dall'utilizzo di DLSS 5 su Death Stranding 2, che ha portato il game designer a riflettere sui possibili limiti di strumenti capaci di modificare autonomamente l'aspetto di un'opera.

Contrasti Intervenendo nel podcast Koji10, Kojima ha spiegato di avere un rapporto ambivalente con l'IA. Secondo il designer, alcune applicazioni possono essere utili, soprattutto nel campo del restauro e della conservazione delle opere audiovisive. "Come creatore, ho sentimenti contrastanti nei confronti di questa tecnologia", ha spiegato Kojima. "L'IA è utile per dare vita a vecchie fotografie o aggiungere loro il colore, giusto? Penso che un giorno potremmo smettere di realizzare remake. Per esempio, ancora oggi i vecchi film vengono restaurati manualmente in 4K. L'IA potrebbe farlo facilmente." Marvel's Wolverine avrebbe venduto quasi 2 milioni di copie, meglio di Death Stranding 2 e altre esclusive PS5. Il problema, secondo Kojima, emerge quando la tecnologia interviene direttamente sulle scelte compiute dall'autore. Un'intelligenza artificiale può facilitare determinate operazioni tecniche, ma non necessariamente comprende le motivazioni artistiche che si trovano dietro una determinata decisione. "Essendo la persona che ha realizzato l'originale, non vorrei che qualcuno lo modificasse troppo", ha spiegato. "C'era un motivo per cui avevo scelto una determinata illuminazione. Sarebbe diverso se l'IA comprendesse quelle intenzioni."