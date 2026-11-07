La serie Death Stranding supera i 28 milioni di giocatori nel settimo anniversario

In occasione del settimo anniversario di Death Stranding , Kojima Productions ha annunciato che la serie ha raggiunto quota 28 milioni di giocatori in tutto il mondo . Il messaggio, accompagnato dall'hashtag #DeathStrandingDay e da un'immagine che ritrae BB, festeggia insieme il traguardo e i sette anni dalla nascita del piccolo protagonista del gioco. Una nota in calce precisa che il conteggio comprende tutte le versioni uscite per console e PC e gli accessi gratuiti tramite vari servizi in abbonamento, per Death Stranding, Death Stranding Director's Cut e Death Stranding 2: On the Beach .

Una crescita costante

Il dato si inserisce in un percorso di crescita costante. Il primo capitolo era uscito su PS4 l'8 novembre 2019, per poi sbarcare su PC nel luglio 2020, dove aveva toccato un picco di 32.515 giocatori contemporanei su Steam. A marzo 2021 le copie vendute avevano superato i 5 milioni, mentre la Director's Cut è arrivata su PS5 nel settembre 2021 e su PC nel marzo 2022.

A dare una spinta decisiva sono state le formule di accesso alternative. Dopo l'ingresso nel catalogo PS Plus Extra/Premium nel giugno 2022 e in quello di PC Game Pass ad agosto dello stesso anno, il gioco ha raggiunto i 10 milioni di giocatori nel novembre 2022. I due giveaway gratuiti sull'Epic Games Store, a Natale 2022 e a maggio 2023, e l'inclusione nell'Humble Choice di aprile 2023 hanno portato il totale a oltre 16 milioni a dicembre 2023. Nel frattempo il titolo ha ampliato la propria presenza su Mac, iPad e iPhone (gennaio 2024), su Xbox Series X e S e Amazon Luna+ (novembre 2024), fino ai 19 milioni di novembre 2024 e ai 20 milioni di marzo 2025. Anche la colonna sonora ha avuto il suo successo, con 1,3 milioni di album venduti a febbraio 2024.

L'arrivo di Death Stranding 2: On the Beach, uscito su PS5 il 26 giugno 2025, ha dato nuova linfa all'intero franchise. Il gioco è stato il terzo titolo fisico più venduto in Giappone nella settimana di debutto, con 71.964 copie, e il più venduto su PS5 negli Stati Uniti a giugno. L'effetto trainante si è visto anche sul primo capitolo, la cui Director's Cut ha toccato su Steam un nuovo picco di 22.080 giocatori contemporanei, circa quattro volte quello del lancio. Il debutto su PC del sequel, il 19 marzo 2026, ha segnato un ulteriore passo avanti: il 22 marzo Death Stranding 2 ha raggiunto 57.682 giocatori contemporanei su Steam, superando la somma dei picchi dei due capitoli precedenti e il record di Horizon Zero Dawn Complete Edition (56.557). Secondo i dati raccolti, si tratta del quinto picco più alto per un titolo single player Sony e del settimo per un gioco Sony in generale, nonostante il prezzo più alto rispetto agli altri port dell'editore.

Il totale è salito a 27 milioni a giugno 2026 e a 28 milioni il 7 novembre, con circa un milione di nuovi giocatori in quattro mesi e mezzo. Sul PlayStation Store, intanto, il primo gioco e la Director's Cut contano insieme 94,3 mila valutazioni, mentre il sequel ne ha 54,6 mila. Su Steam, le stime sui possessori variano in base alla fonte: tra 2,12 e 3,98 milioni per la Director's Cut e tra circa 524 mila e 858 mila per Death Stranding 2.