Death Stranding 2 in arrivo su Xbox? Un evento sullo store accende le speranze, ma c'è un'altra spiegazione

I possessori di console Microsoft potrebbero non dover attendere ancora a lungo per mettere le mani su Death Stranding 2: On the Beach, sebbene l'ultimo indizio emerso dall'ecosistema Xbox richieda una lettura particolarmente prudente. La comparsa di un misterioso evento all'interno dell'Xbox Store ha riacceso le speculazioni della community su un possibile annuncio prima della fine del 2026, offrendo agli appassionati dell'avventura fantascientifica firmata da Hideo Kojima un nuovo elemento da monitorare con attenzione.
La segnalazione, individuata per la prima volta dalla redazione di Power Up Gaming, riguarda la scheda ufficiale di Death Stranding: Director's Cut. Sull'hub del gioco è infatti comparso un evento denominato "BEYOND THE STRAND", programmato per svolgersi tra il 30 ottobre e il 20 dicembre e catalogato internamente sia come annuncio sia come "evento mondiale", dettaglio che ha subito fatto ipotizzare un imminente sbarco del sequel su Xbox Series X|S. Al momento, tuttavia, Kojima Productions non ha rilasciato alcuna conferma in merito.
Tra indizi sullo store e la mostra celebrativa a Tokyo
Dietro a questa apparizione sullo store esiste una spiegazione alternativa decisamente più concreta rispetto al reveal di una nuova conversione. Il 31 ottobre ha infatti aperto i battenti a Tokyo la mostra ufficiale dedicata al decimo anniversario di Kojima Productions, iniziativa che condivide proprio il nome BEYOND THE STRAND e la medesima data di chiusura fissata per il 20 dicembre. La sovrapposizione temporale e nominale rende il collegamento tra l'hub digitale e l'evento fieristico giapponese molto più plausibile di una promessa implicita su un nuovo porting.
Lo studio nipponico ha del resto già sfruttato le celebrazioni dell'anniversario per espandere i propri orizzonti multimediali: lo scorso 30 ottobre il team ha diffuso un nuovo teaser e ulteriori dettagli su Death Stranding Isolations, serie animata in arrivo in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ nel corso del 2027. L'universo narrativo creato da Kojima si trova dunque già al centro di numerose iniziative promozionali che non richiedono necessariamente il lancio immediato di una versione Xbox.
I precedenti e i diritti della serie: perché sperare non è vano
Nonostante i doverosi inviti alla moderazione, il pubblico dell'ecosistema Microsoft ha validi motivi per non perdere le speranze. Nel novembre 2024, infatti, Death Stranding: Director's Cut debuttò a sorpresa su Xbox Series X|S senza alcun preavviso.
Un fattore determinante risiede inoltre nella gestione della proprietà intellettuale: Kojima Productions detiene i diritti completi del franchise, una condizione di totale indipendenza commerciale che rende un'eventuale pubblicazione multipiattaforma del sequel assolutamente praticabile dal punto di vista legale e distributivo.
Al momento, la scadenza del 20 dicembre deve essere considerata unicamente come il termine dell'evento registrato a sistema e non come una finestra di lancio per Death Stranding 2. Resta da capire se le prossime settimane porteranno davvero con sé l'annuncio della versione Xbox o se la presenza sullo store rimarrà una semplice cassa di risonanza per i festeggiamenti dello studio.
Passando ad altri tipi di media, vi indichiamo i nuovi dettagli sul film di Death Stranding: il regista mostra la ricerca delle ambientazioni per le riprese.