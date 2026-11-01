Death Stranding 2 in arrivo su Xbox? Un evento sullo store accende le speranze, ma c'è un'altra spiegazione

I possessori di console Microsoft potrebbero non dover attendere ancora a lungo per mettere le mani su Death Stranding 2: On the Beach, sebbene l'ultimo indizio emerso dall'ecosistema Xbox richieda una lettura particolarmente prudente. La comparsa di un misterioso evento all'interno dell'Xbox Store ha riacceso le speculazioni della community su un possibile annuncio prima della fine del 2026, offrendo agli appassionati dell'avventura fantascientifica firmata da Hideo Kojima un nuovo elemento da monitorare con attenzione.

La segnalazione, individuata per la prima volta dalla redazione di Power Up Gaming, riguarda la scheda ufficiale di Death Stranding: Director's Cut. Sull'hub del gioco è infatti comparso un evento denominato "BEYOND THE STRAND", programmato per svolgersi tra il 30 ottobre e il 20 dicembre e catalogato internamente sia come annuncio sia come "evento mondiale", dettaglio che ha subito fatto ipotizzare un imminente sbarco del sequel su Xbox Series X|S. Al momento, tuttavia, Kojima Productions non ha rilasciato alcuna conferma in merito.