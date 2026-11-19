La domanda proveniente dal Nord America continua a crescere, soprattutto per sostenere le infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale e ai server. Non sarebbe però sufficiente a compensare la riduzione degli ordini in Cina e le prospettive meno favorevoli del mercato consumer. TrendForce prevede quindi l'inizio di una fase di ribassi già nei primi mesi del prossimo anno .

Il mercato delle memorie NAND Flash potrebbe prepararsi a un'inversione di tendenza nel 2027. Secondo le ultime previsioni di TrendForce, la crescita della capacità produttiva e il rallentamento degli acquisti da parte dei principali operatori cinesi del cloud rischiano di generare un eccesso di offerta, con conseguenze sui prezzi dei chip destinati a SSD e dispositivi elettronici .

NAND Flash, prezzi in discesa nel 2027 per l'eccesso di offerta

Uno dei principali fattori alla base dello scenario previsto è l'espansione della produzione. TrendForce stima che gli investimenti globali nell'industria NAND Flash raggiungeranno 29 miliardi e 900 milioni di dollari nel 2027, equivalenti a circa 25 miliardi e 800 milioni di euro, con un incremento del 26,7% rispetto all'anno precedente.

Le previsioni sui prezzi delle memorie NAND Flash

La maggiore capacità produttiva sarà sostenuta dalla domanda di sistemi di archiviazione ad alte prestazioni in Nord America, ma anche dalla diffusione delle memorie QLC e dal passaggio a tecnologie NAND con un numero maggiore di strati. Questi sviluppi permetteranno ai produttori di aumentare la quantità di bit realizzati a parità di capacità produttiva. Secondo le stime, l'offerta globale di bit NAND crescerà tra il 25% e il 30% su base annua nel 2027, anche considerando un possibile rallentamento degli investimenti da parte di alcuni produttori.

Sul fronte della domanda, la situazione è invece meno uniforme. I cloud service provider statunitensi hanno rivisto al rialzo le proprie previsioni per il 2027, sostenuti dai progetti legati agli agenti IA e dall'espansione dei server general purpose. In Cina, al contrario, gli operatori stanno affrontando difficoltà legate alla disponibilità di GPU, alle scorte ancora elevate e alla crescente concorrenza sui prezzi dei servizi di elaborazione. Di conseguenza, hanno ridotto gli ordini di SSD enterprise per il prossimo anno.

Secondo TrendForce, il taglio degli acquisti da parte dei cloud provider cinesi sarà superiore all'incremento della domanda proveniente dagli operatori nordamericani. A questo si aggiungono le prospettive poco favorevoli per l'elettronica di consumo. Nel 2027 dovrebbero esaurirsi le scorte di memorie a basso costo, con possibili aumenti dei prezzi dei dispositivi finiti. Per contenere i costi di produzione, i produttori potrebbero quindi ridurre la capacità di archiviazione prevista per smartphone e altri prodotti, contribuendo a comprimere ulteriormente la domanda di NAND Flash.

I primi segnali di debolezza sono già emersi nel quarto trimestre del 2026. TrendForce ha infatti ridotto le proprie previsioni sugli aumenti trimestrali dei prezzi contrattuali, portandoli a un intervallo compreso tra l'8% e il 13%. Nel mercato spot, la pressione sulle scorte dei distributori ha invece provocato una correzione superiore al 20%.

Per il primo trimestre del 2027, la società di analisi prevede una diminuzione dei prezzi contrattuali compresa tra lo 0% e il 5% su base trimestrale. Dal secondo trimestre, tutte le categorie di prodotti NAND Flash dovrebbero entrare in una fase di contrazione dei prezzi, con ribassi potenzialmente più ampi con il progredire dell'anno.

L'evoluzione del mercato dipenderà soprattutto dalla velocità con cui i cloud provider cinesi riusciranno a smaltire le scorte e dalle eventuali modifiche alle restrizioni sull'acquisto di GPU all'estero. Saranno importanti anche le decisioni dei produttori di elettronica sulle configurazioni di memoria dei dispositivi previsti per il 2028 e l'andamento degli investimenti statunitensi nei data center IA. Per chi acquista SSD, la prospettiva di un'inversione del ciclo dei prezzi potrebbe quindi rappresentare una buona notizia, anche se l'effettivo impatto sui prodotti commerciali dipenderà dalle scorte e dalle strategie dei singoli produttori.