AMD ha annunciato la disponibilità di AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.2, un nuovo aggiornamento dei driver che introduce il supporto a Phantom Blade Zero, al DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown e a ROCm 10.2, oltre a diverse correzioni volte a migliorare stabilità e affidabilità. Tra le altre novità troviamo l'arrivo di AMD FSR Upscaling 4.1 e Frame Generation 4 su Vulkan con DOOM: The Dark Ages e l'aggiornamento del plugin AMD FSR per Unreal Engine, che estende il supporto dell'upscaling basato su machine learning a un numero maggiore di schede grafiche.
Supporto a nuovi giochi e correzioni
Come anticipato, AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.2 introduce il supporto a Phantom Blade Zero e al DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown. L'aggiornamento include inoltre diversi interventi dedicati alla stabilità e all'affidabilità dei driver. Tra le correzioni più importanti troviamo la risoluzione di un problema che poteva causare crash al primo avvio di Resident Evil Requiem, dopo aver ripristinato la cache degli shader, sulle schede Radeon RX 7000 e successive.
Sono stati corretti anche alcuni artefatti grafici che interessavano i capelli dei personaggi in Phantom Blade Zero sulle RX 9000 e i timeout del driver durante le sessioni di gioco a War Thunder sulle RX 5000. AMD ha inoltre risolto alcuni problemi legati allo streaming tramite OBS Studio, che potevano provocare arresti anomali delle applicazioni o timeout del driver sulle Radeon RX 9000. Non mancano, tuttavia, alcuni problemi ancora noti.
AMD segnala possibili crash o timeout del driver durante le sessioni di gioco a Assassin's Creed Black Flag Resynced sulle RX 7000 e a Cyberpunk 2077 su alcune RX 9000, quando sono attive determinate combinazioni di FSR Upscaling, Radeon Anti-Lag e Frame Generation durante la riproduzione di video su un secondo monitor. In quest'ultimo caso, AMD consiglia di disattivare la generazione dei fotogrammi.
Restano inoltre alcune anomalie con Call of Duty: Modern Warfare Remastered e Gears of War: Reloaded, oltre a possibili problemi nell'avvio di Crimson Desert sulle Radeon RX 6000. In quest'ultimo caso, AMD raccomanda di utilizzare la precedente versione dei driver, ovvero Adrenalin Edition 26.11.1.
Altre novità
Come anticipato, con l'Update 5 di DOOM: The Dark Ages, id Software ha introdotto il supporto ad AMD FSR Upscaling 4.1 e AMD FSR Frame Generation 4 sulle GPU compatibili. Il gioco diventa così il primo titolo basato su API Vulkan a integrare entrambe le tecnologie. Al tempo stesso, AMD ha aggiornato il proprio plugin FSR per Unreal Engine alla versione 4.1.2, ampliando il supporto dell'upscaling basato su machine learning alle schede grafiche Radeon RX 6000 e ad alcuni processori Ryzen con grafica integrata, utilizzati anche su laptop e dispositivi portatili.
L'aggiornamento introduce inoltre FSR Frame Generation 4.0.2 e migliora la gestione dei tempi di presentazione dei fotogrammi sulle Radeon RX 9000, con l'obiettivo di offrire una maggiore fluidità.