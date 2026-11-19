AMD Adrenalin 26.11.2 è ufficialmente disponibile e introduce il supporto a Phantom Blade Zero e al DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown, oltre a diverse correzioni.

AMD ha annunciato la disponibilità di AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.2, un nuovo aggiornamento dei driver che introduce il supporto a Phantom Blade Zero, al DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown e a ROCm 10.2, oltre a diverse correzioni volte a migliorare stabilità e affidabilità. Tra le altre novità troviamo l'arrivo di AMD FSR Upscaling 4.1 e Frame Generation 4 su Vulkan con DOOM: The Dark Ages e l'aggiornamento del plugin AMD FSR per Unreal Engine, che estende il supporto dell'upscaling basato su machine learning a un numero maggiore di schede grafiche.

Supporto a nuovi giochi e correzioni Come anticipato, AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.2 introduce il supporto a Phantom Blade Zero e al DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown. L'aggiornamento include inoltre diversi interventi dedicati alla stabilità e all'affidabilità dei driver. Tra le correzioni più importanti troviamo la risoluzione di un problema che poteva causare crash al primo avvio di Resident Evil Requiem, dopo aver ripristinato la cache degli shader, sulle schede Radeon RX 7000 e successive. Sono stati corretti anche alcuni artefatti grafici che interessavano i capelli dei personaggi in Phantom Blade Zero sulle RX 9000 e i timeout del driver durante le sessioni di gioco a War Thunder sulle RX 5000. AMD ha inoltre risolto alcuni problemi legati allo streaming tramite OBS Studio, che potevano provocare arresti anomali delle applicazioni o timeout del driver sulle Radeon RX 9000. Non mancano, tuttavia, alcuni problemi ancora noti. AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.2 introduce il supporto a nuovi giochi e diverse correzioni AMD segnala possibili crash o timeout del driver durante le sessioni di gioco a Assassin's Creed Black Flag Resynced sulle RX 7000 e a Cyberpunk 2077 su alcune RX 9000, quando sono attive determinate combinazioni di FSR Upscaling, Radeon Anti-Lag e Frame Generation durante la riproduzione di video su un secondo monitor. In quest'ultimo caso, AMD consiglia di disattivare la generazione dei fotogrammi. Restano inoltre alcune anomalie con Call of Duty: Modern Warfare Remastered e Gears of War: Reloaded, oltre a possibili problemi nell'avvio di Crimson Desert sulle Radeon RX 6000. In quest'ultimo caso, AMD raccomanda di utilizzare la precedente versione dei driver, ovvero Adrenalin Edition 26.11.1.