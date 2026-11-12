AMD Siren Halo: supporto alle memorie GDDR7 sui laptop con Zen 6 e RDNA 5?

La novità sarebbe particolarmente rilevante per le prestazioni grafiche. La GDDR7 offre infatti una larghezza di banda superiore rispetto alla LPDDR5X utilizzata nelle generazioni precedenti, con possibili benefici nei videogiochi e nelle applicazioni che sfruttano intensamente la GPU. Al momento, tuttavia, AMD non ha confermato le specifiche del progetto.

AMD potrebbe introdurre un cambiamento importante nella prossima generazione di processori Ryzen AI Max. Secondo un'indiscrezione pubblicata dal leaker @Gotou_kai3, il futuro Siren Halo dovrebbe utilizzare memorie GDDR7 insieme a CPU Zen 6 e GPU integrata RDNA 5 . Una configurazione che segnerebbe un distacco rispetto alle soluzioni Halo attualmente disponibili, basate su memoria unificata LPDDR5X condivisa tra processore e comparto grafico.

Siren Halo potrebbe superare i limiti della memoria unificata

Le attuali piattaforme Strix Halo e Gorgon Halo, entrambe basate su architettura Zen 5, utilizzano memoria LPDDR5X integrata e condivisa tra CPU e GPU. Questa soluzione permette ai due componenti di accedere allo stesso pool di memoria, un vantaggio soprattutto nei carichi di lavoro che richiedono grandi quantità di RAM, comprese alcune applicazioni di intelligenza artificiale.

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Con Siren Halo AMD potrebbe cambiare approccio, introducendo GDDR7 per aumentare sensibilmente la banda disponibile alla componente grafica. La GPU RDNA 5 potrebbe così beneficiare di un sottosistema di memoria più adatto alle elaborazioni grafiche, senza dover necessariamente abbandonare le architetture Zen 6 e RDNA 5 previste per la famiglia Medusa Halo.

Non è però ancora chiaro come verrebbero gestiti i diversi pool di memoria. Una possibilità è che la GDDR7 sia accessibile esclusivamente alla GPU, lasciando alla CPU una memoria separata. In alternativa, entrambi i componenti potrebbero avere accesso a entrambe le risorse. La prima ipotesi garantirebbe un percorso dedicato alla grafica, ma potrebbe risultare meno flessibile per i carichi di lavoro IA rispetto alla memoria unificata delle attuali soluzioni Ryzen AI Max.

La distinzione rispetto alle altre piattaforme in arrivo è importante. Siren Point, secondo le indiscrezioni, dovrebbe rappresentare un aggiornamento della famiglia Medusa Point, mentre Siren Halo sarebbe un vero successore di Medusa Halo. Non si tratterebbe quindi di un semplice refresh, anche se le due generazioni potrebbero condividere le architetture di base per CPU e GPU.

L'adozione della GDDR7 non sarebbe comunque del tutto inattesa. A settembre AMD avrebbe già iniziato a preparare il supporto per questo tipo di memoria nel kernel Linux, un'indicazione della volontà di integrare la tecnologia nelle future piattaforme grafiche. Si tratta però di un elemento che, da solo, non conferma l'impiego della GDDR7 nello specifico progetto Siren Halo.

Se le informazioni del leaker dovessero rivelarsi corrette, AMD potrebbe puntare su una soluzione capace di offrire maggiore banda grafica rispetto alle attuali APU di fascia alta. Resta da capire quale sarà il compromesso tra prestazioni della GPU e flessibilità della memoria, soprattutto per chi utilizza questi processori anche per applicazioni di intelligenza artificiale.